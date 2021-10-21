Потери рабочих мест на Уолл-стрит в 2020 году были максимальными с кризиса 2008 года

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Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Потери рабочих мест в компаниях Уолл-стрит в 2020 году на фоне пандемии COVID-19 были рекордными со времен финансового кризиса 2008 года, свидетельствует отчет, опубликованный контроллером штата Нью-Йорк Томом ДиНаполи.

Согласно отчету, число сотрудников компаний, работающих в сфере операций с ценными бумагами в Нью-Йорке, в прошлом году сократилось на 3,6 тыс., или на 2%, до 179,9 тыс. В 2021 году город может потерять еще порядка 4,9 тыс. рабочих мест в этой отрасли, отмечается в отчете.

Тем временем, в целом по стране прирост числа рабочих мест в сфере операций с ценными бумагами может составить 23 тыс.

Доля компаний Уолл-стрит в общем показателе числа рабочих мест в этой сфере в США в 2020 году упала до минимальных за 30 лет 18%, отмечается в отчете. В 1990 году она составляла 33%.

Доналоговые прибыли компаний Уолл-стрит в первом полугодии текущего года выросли на 12,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до $31 млрд. Средний уровень зарплат в нью-йоркских финансовых компаниях с учетом бонусов в прошлом году увеличился на 7,8%, до $438,45 тыс.