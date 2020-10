Прибыль Уолл-стрит подскочила на 82% в первом полугодии 2020 года

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Прибыль американских финансовых институтов существенно выросла в первом полугодии 2020 года благодаря принятым федеральными властями США стимулирующим мерам, направленным на ограничение экономического ущерба от пандемии коронавируса, следует из ежегодного доклада, обнародованного финансовым контролером штата Нью-Йорк Томасом Динаполи.

Доналоговая прибыль финансовых институтов достигла $27,6 млрд в первые шесть месяцев текущего года, подскочив на 82% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, говорится в докладе.

По словам Динаполи, устойчивость банковского сектора является выгодной для Нью-Йорка и государственных бюджетов, но указывает на необходимость сохранять доступ населения, пострадавшего в результате пандемии коронавируса, к финансированию.

Газета The Wall Street Journal сообщила текущим летом, что Нью-Йорк столкнется с дефицитом в размере $9 млрд в течение следующих двух лет, высоким уровнем безработицы и перспективой сокращения тысяч рабочих мест в случае, если не найдет новые источники доходов и сбережений.

Финансовые институты Уолл-стрит внесли большой вклад в налоговые сборы штата Нью-Йорк. На долю Уолл-стрит пришлось 18% всех налоговых сборов за финансовый год, завершившийся 30 марта 2020 года, что соответствует $15,1 млрд.

Прибыль банковского сектора в первом полугодии 2020 года практически соответствует показателю за весь 2019 год, составившему $28,1 млрд, говорится в докладе.

По словам Динаполи, банковский сектор и финансовая система в целом получили федеральное финансирование в связи с пандемией в размере около $2,4 трлн, при этом дополнительные меры финансовой поддержки ожидаются в ближайшие недели и месяцы.

Ведущие финансовые институты США, включая Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co. , Citigroup Inc., Bank of America Corp. и Wells Fargo & Co., отчитались о финансовых показателях, которые в основном превзошли прогнозы аналитиков.

Между тем Динаполи отметил, что сохранение столь сильных показателей банков во втором полугодии текущего года не гарантировано, однако показатель прибыли в текущем году должен превысить результаты за 2019 год.