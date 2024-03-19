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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

Средний размер бонусов сотрудников Уолл-стрит в 2023 году снизился до минимума с 2019 года

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Средний размер премий, которые выплачивались сотрудникам компаний Уолл-стрит, в 2023 году уменьшился на 2% и составил $176,5 тысячи, сообщил глава контрольно-финансового управления штата Нью-Йорк Томас Динаполи.

Это самый низкий уровень за последние четыре года. В 2022 году показатель составлял $180 тысяч, в 2021 году - $240,4 тысячи, в 2020 году - $213,7 тысячи, в 2019 году - $166,9 тысячи.

Снижение бонусов приведет к уменьшению доходов штата Нью-Йорк на $4 млн и налоговых поступлений города Нью-Йорк - на $2 млн.

Сокращение дополнительных выплат в прошлом году было обусловлено, в том числе, затишьем в сфере сделок по слияниям и поглощениям (M&A) и первичных размещений акций (IPO). Волатильность на фондовом рынке из-за геополитических событий и неопределенности в денежно-кредитной политике вместе с крахом Silicon Valley Bank и еще двух крупных региональных банков также повлияла на цены акций представителей финансового сектора, отмечает The Wall Street Journal.

Совокупный размер бонусного пула в 2023 году составил $33,8 млрд, что практически совпадает с уровнем предыдущего года.

В 2023 году в индустрии ценных бумаг Нью-Йорка работало рекордное количество сотрудников - 198,5 тысячи. Годом ранее штаты финкомпаний насчитывали 191,6 тысячи человек, в 2021 году - 180,3 тысячи.

Суммарная прибыль представителей отрасли в прошлом году достигла $26,3 млрд по сравнению с $25,8 млрд в 2022 году и $58,4 млрд в 2021 году. Исторический максимум в $61,4 млрд был зафиксирован в 2009 году.

Уолл-стрит обеспечивает более 27% налогов штата Нью-Йорк и 7% - города.

Нью-Йорк Уолл-стрит Томас Динаполи Silicon Valley Bank США
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