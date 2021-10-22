ЦБ РФ не исключает нестандартных шагов повышения ставки в дальнейшем

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Банк России, повысивший ключевую ставку в пятницу на нестандартные 75 базисных пунктов (б.п.) и рассматривавший вариант повышения на 100 б.п., не исключает нестандартных шагов и в дальнейшем.

"100 базисных пунктов обсуждалось не только на этом заседании. Та вилка (средней ключевой ставки - ИФ), которую мы дали до конца года, допускает и такой вариант", - сообщила на пресс-конференции председатель Банка России Эльвира Набиуллина, отвечая на вопрос о вероятности повышения ставки в декабре нестандартным шагом, в том числе на 100 б.п.

ЦБ прогнозирует среднюю ключевую ставку с 25 октября и до конца 2021 года в диапазоне 7,5-7,7%.

Банк России в пятницу принял решение повысить ставку сразу на 75 базисных пунктов (б.п.) - до 7,50% - на фоне разгона инфляции. Большинство аналитиков ожидали повышения ставки на 50 б.п., некоторые эксперты допускали шаг в 25 б.п., и лишь единицы упоминали о шаге в 75 б.п, но, скорее, как о гипотетическом варианте.

Набиуллина отметила, что ЦБ на заседании в пятницу рассматривал несколько вариантов повышения ставки, среди них был вариант повышения на 100 б.п.