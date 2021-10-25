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ЦБ изучит вопрос введения макронадбавок для длинных потребкредитов

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ беспокоит рост выдачи потребительских кредитов на длинные сроки, рассматриваем введение макронадбавок к коэффициентам риска по таким ссудам. Об этом заявил директор департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александр Данилов.

"Мы видим, что приток новых заемщиков достаточно ограничен, рост доходов населения не поспевает за ростом кредитных портфелей. Это все факторы, которые свидетельствуют о росте закредитованности. В принципе мы видим выдачу довольно большой доли кредитов с высоким ПДН (показатель долговой нагрузки - ИФ). Мы предпринимаем активные действия, два раза повышали макронадбавки (с 1 июля и 1 октября - ИФ). Тем не менее, темпы достаточно высокие и мы дополнительные меры видим в том, чтобы ограничить сроки кредитования", - заявил он на пресс-конференции в понедельник.

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"Мы видим, что много выдается долгосрочных кредитов, то есть банки, чтобы немного этот ПДН обойти, пытаются управлять сроком (чем длиннее кредит, тем меньше у вас платеж). Но длинные кредиты несут повышенные риски. ЦБ недавно опубликовал намерения ограничить для расчета ПДН срок по таким кредитам четырьмя годами (сейчас это 5 лет). Ну и в принципе рассматриваем введение макронадбавок для долгосрочных кредитов, свыше определенного срока. Пока решения конечного нет, но логика такая – чтобы не было попыток уйти в длину и чтобы потребительские кредиты, которые несут другой профиль риска, по сроку не приближались к ипотеке", - сказал Данилов.

По оценкам ЦБ, темпы роста потребительских кредитов в 2021 году могут быть в районе 20%. "Но я надеюсь, что все-таки будут до 20%", - сказал Данилов.

ЦБ РФ

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