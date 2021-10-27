Robinhood увеличила квартальную выручку на 35%, хуже прогнозов

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Американская Robinhood Markets Inc., оператор популярной платформы для торговли на фондовом рынке, увеличила выручку в третьем квартале 2021 года на 35% в годовом исчислении, до $365 млн, но показатель резко снизился относительно предыдущего квартала и оказался хуже прогнозов рынка.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $437 млн. Годом ранее выручка компании за июль-сентябрь составила $270 млн. В апреле-июне 2021 года выручка составила $565 млн.

Квартальное снижение выручки в компании связали с резким сокращением активности ее клиентов на рынке криптовалют. Выручка, полученная Robinhood в результате клиентских операций с криптовалютами, упала на 78% по сравнению с предыдущим кварталом, до $51 млн. В то же время, этот показатель увеличился более чем в 10 раз по сравнению с третьим кварталом прошлого года, когда он составил лишь $5 млн.

В целом выручка Robinhood от клиентских транзакций в июле-сентябре выросла на 32% относительно того же периода прошлого года, до $267 млн, в том числе доход от сделок с опционами увеличился на 29%, с акциями - снизился на 27%. По сравнению со вторым кварталом выручка от сделок с опционами уменьшилась на 0,6%, с акциями - на 3,8%.

Общее число пользователей платформы, регулярно пополняющих счета, на конец квартала составляло 22,4 млн, из которых 18,9 млн проявляли активность не реже раза в месяц. Показатели выросли соответственно на 97% и 76% по сравнению с третьим кварталом прошлого года. В то же время общее число пользователей сократилось по сравнению со вторым кварталом, когда оно составляло 22,5 млн.

"Уменьшение активности в сегменте криптовалют по сравнению с рекордными уровнями предыдущего квартала привело к снижению темпов создания новых аккаунтов и общего сокращения числа регулярно пополняемых аккаунтов по сравнению со вторым кварталом", - говорится в пресс-релизе Robinhood.

Чистый убыток компании в прошедшем квартале составил $1,32 млрд, или $2,06 на акцию, по сравнению с $11 млн, или $0,05 на акцию, годом ранее. Аналитики в среднем прогнозировали чистый убыток Robinhood на уровне $0,67 на акцию.

Компания предупредила, что некоторые из факторов, негативно отразившихся на ее результатах в третьем квартале, включая низкую активность розничных инвесторов, могут сохраниться.

Согласно прогнозу Robinhood, в текущем квартале ее выручка составит не более $325 млн, а по итогам всего года - менее $1,8 млрд. Эксперты в среднем прогнозируют эти показатели на уровне $497 млн и $2 млрд соответственно.

Акции Robinhood подешевели на 8,5% на дополнительных торгах во вторник. За последний месяц их стоимость упала на 11%. Компания провела IPO в июле текущего года, получив оценку примерно в $32 млрд.