Квартальная выручка Robinhood удвоилась, но прибыль сменилась убытком

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Robinhood Markets Inc., оператор популярной платформы для торговли на фондовом рынке, увеличила выручку во втором квартале 2021 года более чем вдвое благодаря росту активности ее клиентов на рынке криптовалют.

Выручка компании в апреле-июне составила $565 млн против $244 млн годом ранее. Выручка, полученная Robinhood в результате клиентских операций с криптовалютами, подскочила до $233 млн с $5 млн годом ранее.

Примерно 14,2 млн пользователей платформы Robinhood, или 63% всех ее клиентов, совершали сделки с криптовалютами в минувшем квартале.

Общее число пользователей платформы, регулярно пополняющих счета, на конец квартала составляло 22,5 млн, из которых 21,3 млн проявляли активность не реже раза в месяц. Объем активов на ответственном хранении Robinhood во втором квартале вырос до $102 млрд по сравнению с $33,4 млрд годом ранее.

Компания во втором квартале зафиксировала чистый убыток в размере $502 млн, или $2,16 в расчете на акцию из-за разовых списаний в размере $528 млн, связанных с переоценкой справедливой стоимости ее конвертирумых облигаций. Годом ранее она получила чистую прибыль в размере $58 млн, или $0,09 на акцию.

Это первый квартальный отчет Robinhood с момента IPO компании, прошедшего в конце июля. Robinhood разместила акции на $2,1 млрд, получив оценку примерно в $32 млрд в ходе IPO.

Компания предупредила инвесторов, что в III квартале ее выручка будет ниже, чем во втором. Она ожидает, что "сезонные факторы и общее снижение торговой активности приведут к уменьшению выручки". Robinhood также ожидает, что количество новых счетов, открытых на ее платформе, в июле-сентябре будет ниже, чем в предыдущем квартале.

Акции Robinhood теряют в цене 12,3% на предварительных торгах в четверг.