ЦИАН получил листинг на Московской бирже

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Московская биржа в среду допустила к торгам американские депозитарные акции, представляющие обыкновенные акции Cian plc (головная компания сервиса по продаже и аренде недвижимости "ЦИАН"), следует из материалов биржи.

Бумаги включены в первый котировальный список, тикер - CIAN.

Холдинговая компания "ЦИАНа" - Cian plc - в середине октября подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) регистрационные документы для проведения IPO на NYSE. В рамках IPO планируется разместить американские депозитарные акции (ADS) Сian plc, которые будут торговаться под тикером CIAN. Также компания планировала провести размещение и на "Московской бирже".

Сейчас параметры IPO "ЦИАНа", такие, как количество акций и ценовой диапазон, пока не определены. Планируется, что акции в ходе IPO будет продавать как сама компания, так и ее нынешние акционеры, следует из проспекта к сделке.

Организаторами размещения выступают Morgan Stanley, Goldman Sachs International, J.P. Morgan, BofA Securities, "Ренессанс Капитал", "ВТБ Капитал", Райффайзенбанк и "Тинькофф". Один из организаторов, Goldman Sachs, будет выступать и в роли продающего акционера, а другой - Райффайзенбанк - является кредитором "Циана", и часть привлеченных на IPO средств компания может направить на погашение обязательств перед ним, следует из проспекта.

Cian.ru работает с 2001 года. Согласно размещенной на сайте компании информации, Cian - крупнейший в РФ интернет-сервис для продажи и аренды недвижимости. Среднее количество уникальных пользователей в месяц на 30 июня составляло 20,3 млн (с учетом N1.ru), среднесуточное число объявлений составило 2,1 млн. Cian plc, который готовится провести IPO, является конечным владельцем российских активов сервиса - ООО "Айриэлтор" и ООО "Н1.ру".

Крупнейшими акционерами сервиса являются инвестфонд Elbrus Capital с долей 65,34%, а также Goldman Sachs с 14,11%. Еще 11,52% принадлежит MPOC Technologies, которой владеет основатель "Циан" Дмитрий Демин, а CEO сервиса Максиму Мельникову - 6,64%. Среди миноритариев - инвесткомпания Joox, принадлежащая Сергею Осипову - бывшему руководителю сервиса, который стал составной частью "Циана" в период его формирования (1,37% капитала), и OTAGA Ltd, аффилированная с предпринимателем Иваном Тавриным (1,01% капитала).