Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

ЦИАН получил листинг на Московской бирже

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Московская биржа в среду допустила к торгам американские депозитарные акции, представляющие обыкновенные акции Cian plc (головная компания сервиса по продаже и аренде недвижимости "ЦИАН"), следует из материалов биржи.

Бумаги включены в первый котировальный список, тикер - CIAN.

ЭкономикаЦИАН подал документы для IPO в Нью-ЙоркеЦИАН подал документы для IPO в Нью-ЙоркеЧитать подробнее

Холдинговая компания "ЦИАНа" - Cian plc - в середине октября подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) регистрационные документы для проведения IPO на NYSE. В рамках IPO планируется разместить американские депозитарные акции (ADS) Сian plc, которые будут торговаться под тикером CIAN. Также компания планировала провести размещение и на "Московской бирже".

Сейчас параметры IPO "ЦИАНа", такие, как количество акций и ценовой диапазон, пока не определены. Планируется, что акции в ходе IPO будет продавать как сама компания, так и ее нынешние акционеры, следует из проспекта к сделке.

Организаторами размещения выступают Morgan Stanley, Goldman Sachs International, J.P. Morgan, BofA Securities, "Ренессанс Капитал", "ВТБ Капитал", Райффайзенбанк и "Тинькофф". Один из организаторов, Goldman Sachs, будет выступать и в роли продающего акционера, а другой - Райффайзенбанк - является кредитором "Циана", и часть привлеченных на IPO средств компания может направить на погашение обязательств перед ним, следует из проспекта.

ЭкономикаФАС отказала Avito в покупке сервиса продажи недвижимости ЦИАНФАС отказала Avito в покупке сервиса продажи недвижимости ЦИАНЧитать подробнее

Cian.ru работает с 2001 года. Согласно размещенной на сайте компании информации, Cian - крупнейший в РФ интернет-сервис для продажи и аренды недвижимости. Среднее количество уникальных пользователей в месяц на 30 июня составляло 20,3 млн (с учетом N1.ru), среднесуточное число объявлений составило 2,1 млн. Cian plc, который готовится провести IPO, является конечным владельцем российских активов сервиса - ООО "Айриэлтор" и ООО "Н1.ру".

Крупнейшими акционерами сервиса являются инвестфонд Elbrus Capital с долей 65,34%, а также Goldman Sachs с 14,11%. Еще 11,52% принадлежит MPOC Technologies, которой владеет основатель "Циан" Дмитрий Демин, а CEO сервиса Максиму Мельникову - 6,64%. Среди миноритариев - инвесткомпания Joox, принадлежащая Сергею Осипову - бывшему руководителю сервиса, который стал составной частью "Циана" в период его формирования (1,37% капитала), и OTAGA Ltd, аффилированная с предпринимателем Иваном Тавриным (1,01% капитала).

ЦИАН

Новости по теме

Новости

Цены на бензин растут вторую неделю подряд на АЗС почти по всей России

Украина разрешит импорт электроэнергии из РФ и Белоруссии в ноябре

Выручка "Яндекса" в III квартале выросла в 1,5 раза

Молдавия объявила тендер на поставку еще 1,5 млн кубометров газа

FT сообщила о предложении Москвы Кишиневу отказаться от ассоциации с ЕС ради газа

FT сообщила о предложении Москвы Кишиневу отказаться от ассоциации с ЕС ради газа

ФАС возбудила дело против Apple

ФАС возбудила дело против Apple

Владелец сети "Красное и белое" официально объявил о намерении провести IPO

Европейские рынки акций во вторник уверенно выросли на финрезультатах компаний

Европейские рынки акций во вторник уверенно выросли на финрезультатах компаний
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });