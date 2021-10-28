"ЦИАН" установил ценовой диапазон IPO, соответствующий капитализации $0,93-1,1 млрд

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Ценовой диапазон в рамках IPO Cian plc, холдинговой компании сервиса "Циан", установлен в $13,5-16 за одну ADS, следует из новой редакции проспекта к сделке, опубликованного на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

IPO, как ожидается, будет состоять из первичного и вторичного компонентов с существенным перевесом в пользу последнего. Объем размещения может составить 18,213 млн ADS: сам холдинг в рамках IPO намерен разместить 4,042 млн новых ADS, а нынешние акционеры продадут 14,171 млн ADS. Кроме того, структура сделки предусматривает опцион андеррайтеров, если банки реализуют его в течение 30 дней после IPO, объем размещения может увеличиться до 20,945 млн ADS.

Таким образом, продающие акционеры могут выручить $191,3 млн при размещении по нижней границе диапазона до $226,7 млн по верхней (в случае реализации опциона сумма вырастет на $36,9-43,7 млн), сама компания в рамках IPO привлечет $54,6-64,7 млн. Максимальный объем сделки, таким образом, может составить $291,4 млн или $335,1 млн при полной реализации опциона андеррайтеров.

Капитализацию компании, исходя из ценового диапазона и количества акций в обращении после IPO, можно оценить в $0,93-1,1 млрд. Free float составит от 26,3% до 30,3% в случае реализации опциона. По итогам IPO в обращении будет 69 млн 42 тыс. 400 ADS Cian plc.

Продающими акционерами в рамках IPO выступают структуры Elbrus Capital, Goldman Sachs, основателя "Циана" Дмитрия Демина, а также Сергея Осипова (экс-руководитель сервиса, который стал составной частью Циана в период его формирования). Структуры Elbrus продают в рамках базовой части сделки 10 млн 27 тыс. 269 ADS (каждая расписка соответствует одной акции), то есть могут выручить без учета опциона $135-160 млн, GS - 2 млн 165 тыс. 404 ($29-34,5 млн), Демина - 1 млн 767 тыс. 867 ($24-28 млн), Осипова - 210 тыс. 460 ($2,8-3,4 млн). Как указано в проспекте холдинговой компании, по итогам IPO доля Elbrus Capital сократится с 65,3% до 47% без учета опциона андеррайтеров и до 44,2% при условии его полной реализации. Доля Goldman Sachs сократится с 14,1% до 10,1% или 9,5%, соответственно. MPOC Technologies, которой владеет основатель "Циан" Дмитрий Демин, по итогам IPO сократит свой пакет с 11,5% до 8,3% или 7,8% при условии реализации опциона. Инвесткомпания Joox Сергея Осипова снизит долю с 1,4% до 0,9% или 0,8% при реализации опциона андеррайтерами. Пакет CEO компании Максима Мельникова сократится с 6,6% до 6,3% из-за увеличения капитала (сам он акции в IPO не продает).

В первой версии проспекта Cian plc сообщала, что около 1% в компании владеет структура предпринимателя Ивана Таврина. Среди продающих акционеров в обновленной редакции документа она не упоминается. Регистрационные документы для проведения IPO на NYSE холдинговая компания Сian plc подала 13 октября, планируется, что компания будет торговаться под тикером CIAN. Параллельно компания готовится к листингу на Московской бирже - площадка допустила к торгам бумаги "Циана" в среду, включив их в первый котировальный список.

Организаторами размещения выступают Morgan Stanley, Goldman Sachs International, J.P. Morgan, BofA Securities, "Ренессанс Капитал", "ВТБ Капитал", Райффайзенбанк, "Тинькофф" и Alfa CIB.

Один из организаторов, Goldman Sachs, будет выступать и в роли продающего акционера, а другой - Райффайзенбанк - является кредитором "Циана", и часть привлеченных на IPO средств компания может направить на погашение обязательств перед ним, следует из проспекта.

Cian.ru работает с 2001 года. Согласно размещенной на сайте компании информации, Cian - крупнейший в РФ интернет-сервис для продажи и аренды недвижимости. Среднее количество уникальных пользователей в месяц на 30 июня составляло 20,3 млн (с учетом N1.ru), среднесуточное число объявлений составило 2,1 млн. Cian plc, который готовится провести IPO, является конечным владельцем российских активов сервиса - ООО "Айриэлтор" и ООО "Н1.ру".