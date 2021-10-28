СП VK, Alibaba, "Мегафона", USM и РФПИ оказалось под вопросом

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Создание совместных предприятий VK (ранее Mail.ru Group), ПАО "Мегафон", USM, Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) совместно с китайской Ant Group ("дочка" холдинга Alibaba) в изначальной конфигурации маловероятно, полагает один из участников предварительного соглашения.

В своем отчете VK напоминает, что соглашение о создании двух СП - платежного и финансового - было заключено в феврале 2021 года (тогда же сообщалось о подписании обязывающих документов). Предполагалось, что их формирование завершится в ноябре 2021 года.

На 30 сентября 2021 года группа повторно оценила вероятность успешного закрытия сделки в конфигурации, которую предусматривало соглашение от февраля, и сейчас оценивает ее как маловероятную, следует из материалов VK.

В частности, VK перестала относить свои активы - "Деньги.Мэйл.Ру", платежную систему VK Pay и InPlat - к проектам, предназначенным для продажи.

Тем не менее, группа сохраняет намерение сформировать платежное и финансовое СП в будущем - переговоры находятся в активной стадии, отмечает VK.

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