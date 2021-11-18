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Alibaba увеличила выручку на 29% и сократила чистую прибыль на 81%

Alibaba увеличила выручку на 29% и сократила чистую прибыль на 81%
Фото: Su Weizhong/VCG via Getty Images

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Китайский интернет-гигант Alibaba Group Holding Ltd сократил чистую прибыль во втором финансовом квартале на 81% из-за инвестиционных потерь, увеличив при этом выручку на 29%.

Как говорится в пресс-релизе Alibaba, чистая прибыль в июле-сентябре составила 5,37 млрд юаней ($833 млн) по сравнению с 28,77 млрд юаней за аналогичный период предыдущего года. Прибыль в расчете на ADS уменьшилась до 1,97 юаня с 10,48 юаня.

Существенное снижение чистой прибыли связано с падением рыночной стоимости компаний, входящих в инвестиционный портфель Alibaba, в прошедшем квартале, а также с ростом инвестиций компании в ключевые стратегические направления деятельности.

Скорректированная прибыль Alibaba во втором финквартале сократилась до 11,2 юаня с 17,97 юаня на ADS годом ранее при консенсус-прогнозе экспертов, опрошенных FactSet, на уровне 11,86 юаня на ADS.

Квартальная выручка компании увеличилась до 200,69 млрд юаней со 155,06 млрд юаней годом ранее. Консенсус-прогноз экспертов для этого показателя составлял 204,1 млрд юаней.

Выручка ключевого бизнеса в сфере электронной коммерции выросла на 31%, до 171,17 млрд юаней ($26,57 млрд), в сфере "облачных" технологий - на 33%, до 20 млрд юаней ($3,11 млрд).

Число активных пользователей сервисов Alibaba по всему миру за 12 месяцев, завершившихся 30 сентября, составило 1,24 млрд человек, причем в прошедшем квартале их рост составил 62 млн. В Китае количество активных пользователей насчитывалось 953 млн, за рубежом - 285 млн.

"Мы на пути к достижению нашей долгосрочной цели - увеличения числа клиентов по всему миру до 2 млрд", - говорится в пресс-релизе Alibaba.

Согласно прогнозу компании, ее годовая выручка увеличится на 20-23%.

ADR Alibaba на предварительных торгах в Нью-Йорке в четверг теряют в цене 5,3%. С начала текущего года их стоимость снизилась на 31%.

Alibaba владеет крупнейшими в Китае платформами электронной коммерции, включая самую популярную из них - Taobao. Компания сводит на этих платформах покупателей и продавцов, предоставляя им различные сервисы. На Alibaba приходится 80% оборота электронной торговли в стране.

Alibaba

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