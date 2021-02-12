Mail.ru, USM, "Мегафон", РФПИ и Ant Group подписали обязывающие документы о двух СП

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Mail.ru Group, ПАО "Мегафон", холдинг USM, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) совместно с китайской Ant Group подписали обязывающие документы о создании двух СП - в сфере платежей и финансов, говорится в совместном сообщении компаний.

По условиям сделки, Mail.ru Group станет крупнейшим акционером платежного СП с долей 40%. Интернет-компания внесет в него активы на 4,5 млрд рублей: РНКО "Деньги.Мэйл.Ру" и платежную систему VK Pay.

В финансовое СП USM внесет денежные средства и активы, в том числе АСК "Ренессанс", банк "Раунд" и "ИнПлат". Mail.ru Group внесет в финансовое СП 870 млн рублей в обмен на долю в 5,95%.

Ant Group, РФПИ и "Мегафон" внесут в оба СП денежные средства, активы, или и то, и другое.

Ожидается, что закрытие сделок по созданию СП состоится в 2021 году. По итогам более 50% голосов в предприятиях будет принадлежать российским участникам, указано в релизе.

"СП будут совместно предоставлять цифровые платежные решения и финансовые услуги, разработанные, чтобы помочь людям сэкономить при оплате услуг и товаров в бурно растущем российском сегменте электронной коммерции", - говорится в сообщении партнеров.

О создании платежного СП стало известно в октябре 2019 года - тогда партнеры подписали необязывающие документы по сделке. Объявление последовало вслед за закрытием сделки по созданию СП в сфере электронной коммерции AliExpress Russia, совладельцами которого являются РФПИ, "Мегафон", Mail.ru Group и Alibaba Group (материнская компания Ant Group).

Доли в AliExpress Russia сейчас распределяются следующим образом: у Alibaba Group - чуть меньше 48%, у "Мегафона" - 24,3%, у Mail.ru Group - 15%, у РФПИ и партнеров - 12,85%.