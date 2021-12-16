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Гендиректор ЦИАН допустил проведение SPO через несколько лет

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - В течение нескольких лет может состояться вторичное размещение акций (SPO) сервиса по аренде и продаже недвижимости ЦИАН за счет продажи долей фондов прямых инвестиций; free-float может увеличиться до 50% с 25-28% в настоящее время, сообщил РБК гендиректор и акционер компании Максим Мельников.

ЦИАН в начале ноября провел IPO на NYSE и Мосбирже по верхней границе ценового коридора, разместившись по $16 за ADS. Основной в этой сделке была вторичная компонента - действующие акционеры продали 14,17 млн расписок, сама компания разместила 4,04 млн ADS.

"Моими партнерами в ЦИАН выступают фонды прямых инвестиций, в частности - Elbrus Capital, который стал акционером в 2014 году. У них есть срок жизни фонда, им надо будет в какой-то момент выходить, поэтому SPO возможно в течение нескольких лет. Сейчас доля акций в свободном обращении составляет 25-28%. Думаю, в какой-то момент на бирже будет больше 50% торговаться", - сказал Мельников.

"Мы сейчас видим на рынке, что ликвидность (бумаг ЦИАН) достаточно низкая, SPO может повышать инвестиционную привлекательность компании. Думаю, в среднесрочной перспективе мы увидим повышение free-float", - добавил он.

ЦИАН Максим Мельников Москва Нью-Йорк NYSE Elbrus Capital

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