ВТБ профинансирует строительство Петербургского метрополитена

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Глава ВТБ Андрей Костин официально подтвердил планы банка принять участие в финансировании строительства петербургского метрополитена, рассказав о них главе государства.

Структура ВТБ в начале октября учредила предприятие АО "Метрострой северной столицы". Название новой "дочки" построено по тому же принципу, что и у управляющей компании петербургского аэропорта "Пулково" - "Воздушные ворота северной столицы", в которой у группы ВТБ блокпакет. Как сообщали тогда "Интерфаксу" в пресс-службе ВТБ, компания была создана для участия в проектах по развитию инфраструктуры Санкт-Петербурга. Каким конкретно проектом займется компания, банк не раскрывал.

"Мы сейчас достигли договоренности с правительством Санкт-Петербурга, что мы будем участвовать, помогать финансово в строительстве метрополитена, который нуждается в расширении", - заявил Костин в четверг в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Петербургский метрополитен - второй по величине в России, он состоит из пяти линий и 72 станций. Строятся две новых линии.

До последнего времени монополистом на рынке метростроения в Петербурге являлась компания "Метрострой", в отношении которой в настоящее время введена процедура наблюдения.

Интерес к рынку петербургского метростроения проявляет ГК "Стройтрансгаз" (СТГ) бизнесмена Геннадия Тимченко. Основная цель СТГ - открыто выйти на рынок метростроения в Санкт-Петербурге, сохранив профессиональный коллектив компании "Метрострой" и обеспечить преемственность в работах на действующих объектах, а также нужные темпы при строительстве новых станций, заявляла в августе компания. Тогда же "Стройтрансгаз" объявил о назначении бывшего руководителя "Метростроя" Вадима Александрова советником гендиректора СТГ, на этом посту он будет курировать строительство метрополитена в Петербурге.