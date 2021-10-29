США подтвердили рыночный статус экономики РФ. Обобщение

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Министерство торговли США по итогам проведенного расследования подтвердило рыночный статус экономики РФ, говорится в документе, опубликованном в пятницу в базе данных американского торгового ведомства.

"Министерство торговли (США - ИФ) считает, что Российская Федерация продолжает оставаться страной с рыночной экономикой для целей расследования антидемпинговых пошлин", - говорится в решении Минторга США по итогам проведенного расследования.

Ведомство в своем решении отметило, что последний раз проводило аналогичное расследование на предмет рыночности российской экономики в 2002 году (по его итогам США как раз признали экономику РФ рыночной - ИФ) и "с тех пор реформы в некоторых областях откатились назад, но в других сферах были реализованы".

"Анализируя баланс всех известных изменений, произошедших со времени последнего определения (с 2002 года - ИФ) министерство торговли считает, что на данный момент не существует очевидных новых доказательств, оправдывающих изменение нынешнего рыночного статуса РФ", - говорится в резолюции Минторга США.

При этом в министерстве отмечают, что, когда присваивали РФ статус рыночной экономики в 2002 году, "ожидали, что рыночные реформы в РФ продолжат значительно прогрессировать".

"Поскольку они продвинулись не так значительно, как ожидалось, а в некоторых случаях даже отступили, министерство торговли будет следить за ходом реформ в российской экономике в ближайшем будущем для целей закона об антидемпинговых пошлинах", - отмечается также в заявлении.

Как сообщалось, расследование на предмет рыночности экономики РФ было начато Минторгом США летом 2021 года в ходе антидемпингового анализа поставок карбамидо-аммиачной смеси (водный раствор из мочевины и нитрата аммония) из России.

"В рамках расследования справедливой стоимости карбамидо-аммиачной смеси (КАС), поставляемой из Российской Федерации, мы обнаружили, что заявитель (американские компании - ИФ) предоставил достаточные доказательства для министерства торговли, чтобы рассмотреть вопрос о том, следует ли продолжать рассматривать Россию как страну с рыночной экономикой для целей закона об антидемпинговых пошлинах", - говорилось в комментарии министерства торговли США о начале этого расследования.

Минторг США ссылался на закон о тарифах от 1930 года: в нем зафиксированы шесть критериев, соответствие которым дает возможность признать рыночность экономики страны. Если экономика страны не соответствует какому-то критерию, то регулятор может квалифицировать эту страну как нерыночную. Перечень из шести критериев следующий: 1) степень конвертируемости валюты иностранного государства в валюту других стран; 2) степень, в которой ставки заработной платы в иностранной стране определяются путем свободных переговоров между работниками и менеджментом; 3) степень, в которой совместные предприятия или другие инвестиции фирм других зарубежных стран разрешены в иностранной стране; 4) степень государственной собственности или контроля над средствами производства; 5) степень государственного контроля за распределением ресурсов и за решениями предприятий о ценах на продукцию и объемах выпуска; 6) другие соответствующие факторы, которые уполномоченный орган сочтет необходимыми.

В рамках разбирательства Минэкономразвития РФ, ряд российских экспортеров, а также МГИМО и ВШЭ представили независимо друг от друга комментарии в Минторг США. Всего были поданы 7 комментариев (которые представляли собой объемные письма с множеством приложений): 3 комментария с российской стороны - от Минэкономразвития, компаний-экспортеров (совместно от НЛМК, "Русала", "Северстали", "Еврохима" и "Акрона" ) и академических институтов (от профессора МГИМО Татьяны Исаченко и профессора ВШЭ Ирины Медведковой), а также 4 комментария с американской стороны - представителей металлургической отрасли, деревообработки, производителей удобрений и урана. Комментарий от имени перечисленных пяти российских экспортеров был представлен нанятыми ими юридическими фирмами Sidley Austin и Law Office of Neil Ellis - о том, что российские компании привлекли их для представления интересов в этом разбирательстве, "Интерфакс" сообщал в конце августа.

Статус рыночной экономики очень значим для экспортеров, так как значительно усложняет возможность введения антидемпинговых пошлин против них.

Если экономика считается нерыночной, то в ходе антидемпинговых расследований в США в отношении поставок продукции из этой страны себестоимость выпуска той или иной продукции рассчитывается исходя из аналогичной стоимости затрат на ее производство "в третьих странах", в которых она может быть значительно выше (если, например, брать цены на энергоносители в РФ, которые являются естественным конкурентным преимуществом), что позволяет легко доказать демпинг и ввести антидемпинговые пошлины (чаще всего от этого страдают российские металлурги и производители удобрений).

В Минэкономразвития РФ в комментарии журналистам в пятницу вечером отметили, что "данное решение подразумевает, что Минторг США не вернется к методикам расчета демпинга, применяемым в отношении экспортеров из СССР и России до ее присоединения к ВТО".

"Процедуру оценки на предмет отзыва рыночного статуса страны Минторг США проводит впервые. Решение Минторга США предстоит детально изучить. Вместе с тем, оно дает позитивный сигнал о том, что у российских экспортеров сохраняется весь арсенал возможностей для защиты своих интересов в американских антидемпинговых процедурах, и что США не намерены пренебрегать обязательствами, принятыми в рамках ВТО", - заявил заместитель министра экономического развития РФ Владимир Ильичев.

Российские компании сохранят недискриминационные условия доступа на американских рынок в результате решения Минторга США сохранить рыночный статус экономики РФ, заявил "Интерфаксу" экс-директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития РФ, завкафедрой торговой политики Высшей школы экономики Максим Медведков.

По его словам, это решение означает, что США в этот раз решили на нарушать свои обязательства в ВТО.

"Новость о сохранении за Россией рыночного статуса хороша тем, что США на этот раз решили не нарушать свои обязательства в ВТО. Это в последние годы встречается нечасто. Наши экспортеры сохранили недискриминацинные условия доступа на американский рынок. Это важно для их коммерческой деятельности и производственных программ", - сказал Медведков, который курировал процесс присоединения РФ к ВТО.

Директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития Екатерина Майорова в свою очередь отметила, что "в среду в ходе обзора торговой политики России в ВТО тоже развернулись нешуточная баталия (на площадке ВТО - ИФ) между нами и американцами".

"В ответ на обвинения в нерыночности и доминировании государства в российской экономике пришлось дать отповедь американцам, напомнив, что крупнейшие государственные или - как принято называть в США - спонсируемые государством компании находятся именно в Соединенных Штатах. И это вовсе не мешает США позиционировать себя в мире как эталон рыночности", - рассказала она о состоявшейся острой дискуссии с представителями США на тему рыночности экономик.