Россия сочтет нарушением норм ВТО отказ ее экономике в рыночном статусе

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Минэкономразвития РФ, ряд российских экспортеров, а также МГИМО и ВШЭ представили независимо друг от друга комментарии в Минторг США в рамках расследования о нерыночном статусе экономики РФ.

Соответствующие документы опубликованы на официальном портале правительства США по обсуждению правовых актов (https://www.regulations.gov).

Исходя из опубликованных документов, всего были поданы семь комментариев (которые представляют собой объемные письма с множеством приложений): три комментария с российской стороны - от Минэкономразвития (письмо подписано замминистра Владимиром Ильичевым), компаний-экспортеров (совместно от НЛМК, "Русала", "Северстали", "Еврохима" и "Акрона") и академических институтов (от профессора МГИМО Татьяны Исаченко и профессора ВШЭ Ирины Медведковой), а также четыре комментария с американской стороны - представителей металлургической отрасли, деревообработки, производителей удобрений и урана.

Комментарий от имени перечисленных пяти российских экспортеров представлен нанятыми ими юридическими фирмами Sidley Austin и Law Office of Neil Ellis - о том, что российские компании привлекли их для представления интересов в этом разбирательстве, "Интерфакс" сообщал в конце августа.

Как сообщалось, расследование на предмет рыночности экономики РФ было начато Минторгом США в ходе антидемпингового анализа поставок карбамидо-аммиачной смеси (водный раствор из мочевины и нитрата аммония) из России, до 10 сентября принимались комментарии от заинтересованных сторон.

"В рамках расследования справедливой стоимости карбамидо-аммиачной смеси (КАС), поставляемой из Российской Федерации, мы обнаружили, что заявитель (американские компании - ИФ) предоставил достаточные доказательства для министерства торговли, чтобы рассмотреть вопрос о том, следует ли продолжать рассматривать Россию как страну с рыночной экономикой (а США признали экономику РФ таковой еще в 2002 году - ИФ) для целей закона об антидемпинговых пошлинах", - говорилось в комментарии министерства торговли США.

Минторг США ссылается на закон о тарифах от 1930 года: в нем зафиксированы шесть критериев, соответствие которым дает возможность признать рыночность экономики. Если экономика страны не соответствует какому-то критерию, то регулятор может квалифицировать страну как нерыночную.

Перечень из шести критериев следующий: 1) степень конвертируемости валюты иностранного государства в валюту других стран; 2) степень, в которой ставки заработной платы в иностранной стране определяются путем свободных переговоров между работниками и менеджментом; 3) степень, в которой совместные предприятия или другие инвестиции фирм других зарубежных стран разрешены в иностранной стране; 4) степень государственной собственности или контроля над средствами производства; 5) степень государственного контроля за распределением ресурсов и за решениями предприятий о ценах на продукцию и объемах выпуска; 6) другие соответствующие факторы, которые уполномоченный орган сочтет необходимыми.

В комментариях Минэкономразвития и письме от имени российских экспортеров подробно разбираются все шесть пунктов и указывается на соответствие российской экономики этим критериям.

В приложениях Минэкономразвития приводится большое количество законодательных и нормативных актов, принятых в России в последние 20 лет, обзоров международных финансовых институтов (например, правительственный план по развитию конкуренции в РФ или доклад ОЭСР от 2015 года о структурных реформах в России, существенное улучшение позиции РФ в рейтинге Всемирного банка "Doing Business" и множество других), которые, по мнению министерства, только усиливали рыночность российской экономики после признания ее таковой со стороны США и ЕС еще в 2002 году.

В комментарии, подписанном профессорами МГИМО и ВШЭ, подробно расписывается обоснование - почему возможное решение о признании нерыночного статуса экономики РФ будет противоречить обязательствам США во Всемирной торговой организации.

На это же противоречие указывается и в комментарии Минэкономразвития, более того, ведомство напрямую пишет, что "если министерство торговли США продолжит это расследование, оно должно прийти к выводу, что Россия остается рыночной экономикой с целью применения антидемпинговых законов США".

"Такое определение (о рыночном статусе экономик РФ - ИФ) было бы единственным соответствующим требованиям ВТО результатом этого разбирательства", - подчеркивают в Минэкономразвития.

"Если расследование министерства торговли США приведет к реклассификации России в нерыночную экономику, это будет нарушением обязательств США по Соглашению об учреждении Всемирной торговой организации ("Соглашение ВТО") и, следовательно, такое решение не должно быть реализовано. В противном случае Российская Федерация примет все имеющиеся в ее распоряжении меры для восстановления баланса уступок и обязательств", - говорится в комментарии Минэкономразвития.

В Минэкономразвития РФ также отмечают, что "утверждения, выдвинутые заявителем (компаниями США, инициировавшими расследование - ИФ) в отношении экономического положения России, не были подкреплены такими доказательствами, как ссылки на соответствующие российские законы, фактическая или статистическая информация". "Претензии заявителя были голословными утверждениями, основанными почти полностью на информации из сообщений средств массовой информации, мнений и оценок", - подчеркивают в министерстве.

В комментариях к расследованию со стороны американских компаний, в частности, говорится об усилении роли государства в экономике РФ, низком уровне защиты прав собственности в РФ и зависимости судебной системы от политических решений.

Статус рыночной экономики значим для экспортеров, так как существенно усложняет возможность введения антидемпинговых пошлин против них.

Если экономика считается нерыночной, то в ходе антидемпинговых расследований в США в отношении поставок продукции из этой страны себестоимость выпуска той или иной продукции рассчитывается исходя из аналогичной стоимости затрат на ее производство "в третьих странах", в которых она может быть значительно выше (если, например, брать цены на энергоносители в РФ, которые являются естественным конкурентным преимуществом), что позволяет легко доказать демпинг и ввести антидемпинговые пошлины (чаще всего от этого страдают российские металлурги и производители удобрений).

США признали экономику РФ рыночной в 2002 году. Герман Греф, занимавший пост главы Минэкономразвития РФ, отмечал, что по состоянию на 2002 год ограничениям со стороны США подвергались товары из России (как товары, происходящие из страны с нерыночной экономикой) на общую сумму примерно $1,5 млрд, в том числе "металлы, удобрения, титан, еще целый ряд российских товаров".