В Минэке сочли, что подтверждение рыночного статуса экономики РФ поможет экспортерам

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Решение Минторга США сохранить рыночный статус экономики РФ дает позитивный сигнал для российских экспортеров и означает сохранение всего арсенала защиты ими своих интересов на американском рынке, прокомментировали журналистам в Минэкономразвития опубликованный меморандум американского ведомства.

В министерстве также отметили, что этим решением США показали, что не пренебрегают своими обязательствами в ВТО.

"Процедуру оценки на предмет отзыва рыночного статуса страны Минторг США проводит впервые. Решение Минторга США предстоит детально изучить. Вместе с тем, оно дает позитивный сигнал о том, что у российских экспортеров сохраняется весь арсенал возможностей для защиты своих интересов в американских антидемпинговых процедурах, и что США не намерены пренебрегать обязательствами, принятыми в рамках ВТО", - привели в министерстве слова заместителя министра экономического развития РФ Владимира Ильичева.

Ранее в пятницу стало известно, что Минторг США по итогам проведенного расследования подтвердил рыночный статус экономики РФ.