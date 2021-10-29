США по итогам расследования подтвердили рыночный статус экономики РФ

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Министерство торговли США по итогам проведенного расследования подтвердило рыночный статус экономики РФ. Об этом говорится в документе, опубликованном в пятницу в базе данных американского торгового министерства.

"Министерство торговли (США - ИФ) считает, что Российская Федерация продолжает оставаться страной с рыночной экономикой для целей расследования антидемпинговых пошлин", - говорится в решении министерства США по итогам проведенного расследования.

Ведомство в своем решении отметило, что последний раз проводило аналогичное расследование на предмет рыночности российской экономики в 2002 году (по его итогам США как раз признали экономику РФ рыночной - ИФ) и "с тех пор реформы в некоторых областях откатились назад, но в других сферах были реализованы".

"Анализируя баланс всех известных изменений, произошедших со времени последнего определения (с 2002 года - ИФ) министерство торговли считает, что на данный момент не существует очевидных новых доказательств, оправдывающих изменение нынешнего рыночного статуса РФ", - говорится в резолюции Минторга США.

При этом в министерстве отмечают, что, когда присваивали РФ статус рыночной экономики в 2002 году, "ожидали, что рыночные реформы в РФ продолжат значительно прогрессировать".

"Поскольку они продвинулись не так значительно, как ожидалось, а в некоторых случаях даже отступили, министерство торговли будет следить за ходом реформ в российской экономике в ближайшем будущем для целей закона об антидемпинговых пошлинах", - отмечается также в заявлении.