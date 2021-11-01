Ryanair задумалась о делистинге в Лондоне

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Ирландская Ryanair Holdings Plc, крупнейшая в Европе авиакомпания-дискаунтер, в первом полугодии 2022 финансового года сократила чистый убыток более чем на 88%. Компания также сообщила, что рассматривает вариант делистинга с Лондонской фондовой биржи, поскольку объем торгов ее акциями на этой площадке существенно упал в 2021 году.

Ryanair имеет первичный листинг на Euronext Dublin, а американские депозитарные расписки (ADR) компании торгуются на Nasdaq.

Чистый убыток авиакомпании за финансовое полугодие, которое завершилось 30 сентября, составил 47,6 млн евро против 410,5 млн евро за сопоставимый период прошлого года. При этом выручка увеличилась до 2,15 млрд евро с 1,18 млрд евро.

Перевозки пассажиров взлетели более чем вдвое - до 39,1 млн человек по сравнению с 17,1 млн годом ранее. Загруженность рейсов поднялась до 79% с 72%.

Средняя цена билета упала примерно на 30% - до чуть выше 33 евро.

Объем чистого долга на конец сентября сократился до 1,5 млрд евро с 2,28 млрд евро в конце марта.

Ryanair прогнозирует, что перевозки пассажиров по итогам текущего финансового года превысят 100 млн человек, а убыток будет находиться в диапазоне 100-200 млн евро.

Котировки акций Ryanair снижаются на 1,2% в ходе торгов в понедельник в Лондоне и на 1,5% в Дублине.