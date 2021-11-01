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Ритейлер Carrefour хочет достичь углеродной нейтральности к 2040 году

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Французский ритейлер Carrefour SA планирует достичь углеродной нейтральности к 2040 году, говорится в улучшенном плане компании по сокращению выбросов СО2.

К 2030 году компания рассчитывает сократить выбросы СО2 от своей деятельности вдвое к уровню 2019 года, а к 2040 году сократить их на 70%. Достичь этого Carrefour планирует, перейдя на электричество из возобновляемых источников энергии, и наращивая использование электричества собственной выработки.

Carrefour также будет стремиться сократить потребление энергии на 28% к 2030 году и заменить фторированные хладагенты, чтобы исключить их выбросы.

Carrefour Франция

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