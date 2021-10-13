В "Газпроме" считают, что компании идут к декарбонизации, "когда больше нечем заняться"

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Активность энергетических компаний в плане разработки мер по достижению углеродной нейтральности тем выше, чем хуже они обеспечены запасами сырья, отметили российские эксперты и руководство "Газпрома" на заседании Научно-технического совета "Газпрома" на Петербургском международном газовом форуме.

Проректор СПбГЭУ Яна Клементовичус проанализировала стратегии адаптации 35 крупнейших энергетических компаний к низкоуглеродной экономике и классифицировала их в зависимости от подтвержденных запасов углеводородов и мультипликатора низкоуглеродного тренда. По итогам анализа была выставлена экспертная оценка в баллах в зависимости от того, насколько активно влияет национальная политика стран присутствия компаний на их деятельность.

"Компании без обеспеченности запасов и при этом испытывающие жесточайшее давление со стороны регуляторов - именно этот пул компаний сегодня является выражателем представления о низкоуглеродном развитии в энергетике. Это также те компании, которые уже провели очень глубокую перестройку структуры активов", - отметила Клементовичус.

С ней согласился зампред правления "Газпрома" Олег Аксютин: "Те компании, которые не имеют своей ресурсной базы, или она минимальна - они начинают подстраиваться, заниматься диверсификацией. Потому что им, собственно говоря, нечем больше заниматься".

Клементовичус также отметила, что климатическая повестка из "идеи поиска баланса превратилась в идею протекционизма - на многих уровнях климатическая повестка используется как возможность защиты рынков или выхода на новые рынки".Я