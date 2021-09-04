Минвостокразвития назвало возможность получить дальневосточный гектар "востребованной опцией"

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Замминистра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Марат Шамьюнов выразил надежду, что дополнительный участок по программе "Дальневосточный гектар" будет востребованной опцией, но не "масштабной историей".

"Те "гектарщики", которые смогли успешно освоить первый гектар, могут получить второй гектар. Мы надеемся, что это будет востребованная опция, но не питаем иллюзий, что это будет какая-то масштабная история. (...) Но решительных людей мы будем максимально поддерживать по каналам Минвостокразвития и Корпорации по развитию Дальнего Востока и Арктики", - сказал Шамьюнов в субботу на полях Восточного экономического форума.

По его словам, всего по программе "дальневосточный гектар" выделено 65 тыс. участков, уже поступили 13 тыс. деклараций об их использовании. Более 40% "дальневосточных гектаров" взято для строительства жилья.

"По целевому назначению из этих 65 тыс. га: 42% - это индивидуальное жилищное строительство; 36 % - сельское хозяйство; 10% - предпринимательская деятельность; 7% - туристические проекты", - сказал Шамьюнов.

С 1 августа участники уже действующей на территории Дальнего Востока программы "Дальневосточный гектар", освоившие льготные участки и оформившие их в аренду или в собственность, могут взять дополнительные наделы.