Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Минвостокразвития назвало возможность получить дальневосточный гектар "востребованной опцией"

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Замминистра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Марат Шамьюнов выразил надежду, что дополнительный участок по программе "Дальневосточный гектар" будет востребованной опцией, но не "масштабной историей".

ЭкономикаВ РФ планируют расширить программу льготной ипотеки для жителей Дальнего ВостокаЧитать подробнее

"Те "гектарщики", которые смогли успешно освоить первый гектар, могут получить второй гектар. Мы надеемся, что это будет востребованная опция, но не питаем иллюзий, что это будет какая-то масштабная история. (...) Но решительных людей мы будем максимально поддерживать по каналам Минвостокразвития и Корпорации по развитию Дальнего Востока и Арктики", - сказал Шамьюнов в субботу на полях Восточного экономического форума.

По его словам, всего по программе "дальневосточный гектар" выделено 65 тыс. участков, уже поступили 13 тыс. деклараций об их использовании. Более 40% "дальневосточных гектаров" взято для строительства жилья.

"По целевому назначению из этих 65 тыс. га: 42% - это индивидуальное жилищное строительство; 36 % - сельское хозяйство; 10% - предпринимательская деятельность; 7% - туристические проекты", - сказал Шамьюнов.

С 1 августа участники уже действующей на территории Дальнего Востока программы "Дальневосточный гектар", освоившие льготные участки и оформившие их в аренду или в собственность, могут взять дополнительные наделы.

ДФО Дальний Восток

Новости по теме

Новости
Восточный экономический форум - 2021

Глава Якутии оценил итоги борьбы с пожарами в регионе

Глава Якутии оценил итоги борьбы с пожарами в регионе

Рогозин сообщил о планах провести комплексные испытания космодрома "Восточный"

В "Роскосмосе" рассказали о создании межпланетного ядерного буксира "Орел"

Рогозин заявил, что ракета "Союз-2" будет эксплуатироваться еще 9-10 лет

Рогозин заявил, что ракета "Союз-2" будет эксплуатироваться еще 9-10 лет

Российские космонавты завершили выход в открытый космос

Российские космонавты завершили выход в открытый космос

Летевший из Москвы в Белгород самолет вернулся в "Шереметьево" из-за отказа датчика

Пол Уилан побывал в больнице в мордовской колонии

Что произошло за день: пятница, 3 сентября

Индекс МосБиржи впервые в истории достиг 4000 пунктов

"Роснефть" вышла из капитала "Томскнефти"

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');