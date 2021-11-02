Владелец сетей "Красное и белое" и "Бристоль" получил на листинг на Мосбирже

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Компания Mercury Retail Holding PLC, владелец сетей магазинов "Красное и белое" и "Бристоль", получила листинг своих GDR на Московской бирже), следует из материалов биржи.

Бумаги будут включены в третий котировальный список. Тикер - MRHL.

О том, что компания планирует провести IPO на "Мосбирже", Mercury Retail официально объявила 27 октября. Тогда же компания подала и заявку на листинг своих бумаг.

Продающим акционером выступает Mercury Retail Group Limited, говорится в сообщении компании, сам ритейлер средств от сделки не получит. Основные акционеры Mercury Retail - Сергей Студенников, Игорь Кесаев и Сергей Кациев, в сообщении не уточняется, чьи именно интересы и в какой пропорции представляет Mercury Retail Group Limited. Структура сделки также предусматривает стабилизационный опцион в стандартном объеме - 15% от базового.

Совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами выступают BofA Securities, J.P.Morgan, Sber CIB и "ВТБ Капитал", совместными букраннерами - Газпромбанк и "Ренессанс Капитал".

Под управлением Mercury Retail находится более 14 тыс. магазинов "Красное и белое" и "Бристоль" в 68 регионах России общей торговой площадью на 30 июня более 1 млн кв. м. Выручка в первом полугодии 2021 года составила 328,7 млрд руб., скорректированная EBITDA - 35,9 млрд руб.

Mercury Retail - третий по размеру продаж ритейлер в России с долей рынка 4,6% (по данным презентации Х5, ее доля в 2020 году составляла 12,8%, доля "Магнита" - 8,8%). Выручка компании по итогам прошлого года составила 577,2 млрд рублей (выручка Х5 за 2020 год составила 1,978 трлн рублей, "Магнита" - 1,554 трлн рублей; выручка четвертого по величине ритейлера "Лента" в прошлом году составила 445,5 млрд рублей).

По количеству магазинов Mercury Retail также является третьим игроком на рынке после "Магнита" и Х5 (13 498 магазинов на конец июня, в том числе 9490 магазинов "Красное и Белое" и 4008 магазинов "Бристоль"). Магазины компании представлены во всех федеральных округах и в 68 регионах.

Mercury Retail была создана в 2019 году в результате объединения сетей "Красное и белое", основанной Сергеем Студенниковым, "Бристоль" и "Дикси", принадлежащих Игорю Кесаеву и Сергею Кациеву (ранее холдинговая структура называлась DKBR Mega Retail Group). В июле 2021 года Mercury Retail продала группу "Дикси", основным бизнесом которой являются магазины "у дома", ритейлеру "Магнит" за 97 млрд рублей