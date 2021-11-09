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Глава Росстандарта назвал РФ первым в мире разработчиком стандартов сбора данных в космосе

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Российские эксперты первыми в мире подготовили и внедрили стандарты дистанционного зондирования Земли и сбора данных в космическом пространстве, заявил руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Антон Шалаев в интервью, опубликованном во вторник в "Российской газете".

"За последние годы Россия сделала колоссальные шаги в развитии стандартизации в сфере космической техники. У нас первыми в мире появились стандарты серии дистанционного зондирования Земли и сбора данных в космическом пространстве. И сейчас, образно говоря, весь мир выстроился в очередь за возможностью использовать российские стандарты в этой сфере", - сообщил глава Росстандарта.

По его словам, "это одно из направлений, где мы уже совершенно точно вернули лидерские позиции". При этом Шалаев напомнил, что "с 1960-х по 1980-е годы СССР был одним из мировых лидеров в области стандартизации, и наши ГОСТы в отношении высокотехнологичной продукции брали за основу международных стандартов".

"За отраслевыми советскими стандартами охотились ведущие технические разведки мира. Сейчас мы восстанавливаем утраченные когда-то позиции. Российские эксперты принимают активное участие в разработке актуальных международных стандартов, а нередко и сами выходят с инициативой создания таких стандартов", - подчеркнул руководитель Росстандарта.

Шалаев уточнил, что в 2021 году суммарно в международных организациях по стандартизации уже 15 документов разрабатываются по инициативе России. Это железнодорожный транспорт, атомная техника, авиационная и аэрокосмическая отрасли, а также сфера корпоративного управления.

Также он заявил, что специалисты из РФ принимают активное участие в разработке международных стандартов в области сервисной и промышленной робототехники, сообщил Шалаев. Он уточнил, что большая часть из них - требования к совместимости роботов и их компонентов, а также требования в области безопасности.

"Например, в нашем фонде стандартов уже есть документы, определяющие требования к совместимости различных автоматизированных объектов "умного дома" - тех же роботов-пылесосов, например. Или роботов, созданных для поддержания безопасности в общественных местах, роботов, созданных для предотвращения чрезвычайных ситуаций", - добавил Шалаев в беседе с изданием.

Росстандарт Антон Шалаев.

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