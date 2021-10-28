ФАС проверит сообщения о навязывании "АвтоВАЗом" допуслуг при продаже Lada

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проведет проверку публикаций СМИ о возможном навязывании "АвтоВАЗом" дополнительного оборудования на продаваемых автомобилях, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

Согласно публикуемым материалам, использовать новый подход при продажах АО "АвтоВАЗ" планирует с 15 ноября 2021 года – с этой даты цены на автомобили Lada в официальных прайс-листах автомобилей будут установлены уже с учетом стоимости дополнительных аксессуаров.

"Антимонопольная служба проведет проверку соответствия действий компании требованиям антимонопольного законодательства. В случае обнаружения признаков нарушения закона о защите конкуренции, ведомство примет меры реагирования", - говорится в сообщении ФАС.

О том, что "АвтоВАЗ" запрещает дилерам продавать Lada без допоборудования, в начале недели сообщали "Ведомости". Газета отмечала, что новый подход, который может быть реализован в ноябре, повысит цену машин марки на 8-30 тыс. руб. При этом с 18 октября "АвтоВАЗ" поднял цены на свои машины в шестой раз за год, в этот раз - в среднем на 1,5% по всему модельному ряду. Тогда же компания начала комплектовать Lada обязательным дорожным набором за 2,4 тыс. руб.

Как сообщалось, продажи "АвтоВАЗа" резко упали в августе-сентябре на фоне дефицита чипов и систематических простоев. За август компания смогла реализовать в РФ лишь 19 428 автомобилей Lada (-32,1% г/г), за сентябрь - 17 189 шт. (-51,3%). Доля рынка автопроизводителя в августе и сентябре упала до 17% (-3,8 п.п.) и 14,4% (-8,4 п.п.) соответственно. По итогам 9 месяцев 2021 г. компания реализовала в РФ 268 849 автомобилей (+18,1% к 2020 г. и +1,4% к докризисному 2019 г.)

По данным Росстата, цены на новые легковые автомобили отечественной сборки с конца сентября выросли на 1,5%, с начала года – на 15%. Чуть более умеренный рост за истекший период года, по данным ведомства, демонстрируют цены на иномарки – на 0,7% и 11,5% соответственно.