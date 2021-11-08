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"АвтоВАЗ" начал неделю с простоя на линиях по сборке Lada Granta и Lada Niva Legend

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" приостановил сборку автомобилей на двух из трех производственных линиях на заводе в Тольятти, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Работа производственных линий N5 (СКП Kalina, выпуск Lada Granta) и N3 (СКП, выпуск Lada Niva Legend) приостановлена с 8 ноября на один и два дня соответственно. Линия N1 (B0, модели Lada Largus и Lada X-ray, Renault Sandero и Logan) работает", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, по его данным, простой для сборочного производства Lada Granta может быть введен с 10 по 11 ноября включительно. Также приостановка на день - 11 ноября - может коснуться и линии по сборке Lada Niva Legend.

Сообщалось, что "АвтоВАЗ" с весны систематически вводит простои из-за перебоев с поставками комплектующих. Нагнать приостановки автопроизводитель пытался шестидневными рабочими неделями, которые также приходилось отменять из-за дефицита автокомпонентов.

После корпоративного отпуска, продлившегося с 26 июля по 15 августа, "АвтоВАЗ" вновь был вынужден останавливать производство в Тольятти из-за дефицита электронных компонентов, поставляемых самарским представительством компании Bosch (OOO "Роберт Бош Самара").

Планируется, что после нормализации ситуации с комплектующими завод восполнит производственные потери за счет работы по субботам и организации 9-часовых рабочих смен. Так, суббота, 25 сентября, стала рабочей для производственной линии N1.

Однако в октябре "АвтоВАЗу" удалось запустить сборку автомобилей на всех трех линиях на площадке в Тольятти лишь дважды - с 11 по 12 октября и с 27 по 29 октября. При этом без простоев в течение прошлого месяца отработало производство по выпуску Niva Legend.

"АвтоВАЗ" выпускает автомобили Lada и Renault. Производственные площади компании находятся в Тольятти и Ижевске. Владельцем 100% российского автопроизводителя является голландская компания Alliance Rostec Auto B.V. - СП "Ростеха" (32%) и Renault Group (68%).

АвтоВАЗ Тольятти Bosch

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