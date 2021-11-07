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"Ямал-Европа" продолжил менять направление прокачки газа

"Ямал-Европа" продолжил менять направление прокачки газа
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Редкое явление пришлось наблюдать в конце октября - начале ноября экспертам газовой отрасли: частую смену направлений прокачки газа по газопроводу "Ямал-Европа".

Это связано с тем, что Польша по газопроводу "Ямал-Европа" получает трубопроводный газ не только из России, но и со стороны Германии. В обычных условиях (с преобладающим потоком газа с востока на запад) для доставки этого газа не надо ничего перекачивать - он получается "виртуальным реверсом" - то есть отбирается из транзитного потока. Но если основной поток оказывается ниже реверсной заявки, включается настоящий физический реверс - поток обратного направления.

С коммерческой точки зрения газопровод постоянно работает в двух направлениях - с востока на запад (аверс) и с запада на восток (реверс). Физический поток в том или ином направлении является результатом разности коммерческих поставок в обоих направлениях.

О широте общественного интереса к явлению говорит тот факт, что 4 ноября оператор германской части газопровода компания Gascade даже выпустила обширный вопросник, в котором подробно разобрала для широкой аудитории, что такое реверсный поток газа, что такое номинация, реноминация.

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Газопровод перешел в реверс 30 октября и до 4 ноября качал газ из Германии в Польшу, 4 и 5 ноября газ транспортировался прямым потоком - в Германию, 6 и 7 ноября - снова с запада на восток. На понедельник, 8 ноября реноминация на поставку в Германию снова выше, чем на поставку в Польшу, а это значит, что газопровод снова может изменить направление прокачки.

"Газпром" планировал уделить первую неделю ноября дополнительной закачке газа в российские хранилища, а сразу после этого начать восстанавливать запасы в ПХГ Европы. В связи с этим эксперты ожидают резкого роста прокачки по газопроводу "Ямал-Европа". Однако аукцион бронирования дополнительных газотранспортных мощностей польского участка магистрали на 8 ноября завершился без результата.

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"Ямал-Европа" уже работал в настоящем реверсном режиме несколько дней в мае 2020 года, когда закончился исторический долгосрочный контракт на транспортировку газа с "Газпромом", и до начала действия нового месячного бронирования "Газпром" бронировал мощности на суточных аукционах, а при отсутствии необходимости - не заказывал их.

Газопровод "Ямал-Европа" протяженностью свыше 2 тыс. км идет от российского Торжка до германского Франкфурта-на-Одере. Его мощность составляет 33 млрд куб. м в год, или около 100 млн куб. м в сутки.

Газовый рынок чутко реагирует на все возможные фактические технические детали присутствия российского газа в Европе: итоги аукционов бронирования транспортных мощностей, физический поток по газопроводам (хотя он чаще всего искажен действием виртуального реверса), активность на Электронной торговой платформе "Газпром экспорта".

Ямал-Европа Польша

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