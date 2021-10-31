Колебания спроса перевели газопровод "Ямал-Европа" в реверс

Польша получает газ "Северного потока"

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Физический поток по газопроводу "Ямал-Европа" на входе в газотранспортную систему Германии с началом газовых суток 30 октября упал до нуля (по направлению с востока на запад). Более того, газопровод перешел в реверсный режим - с запада на восток, свидетельствуют данные германского газотранспортного оператора Gascade.

Польские потребители получают газ по газопроводу "Ямал-Европа" не только напрямую из России, но и по "виртуальному реверсу" - из Германии (контрактно), но по факту - отбирая его из транзитного потока. В случае, когда заявка на виртуальный реверс превосходит прямой физический поток, газопровод может переходить физически в реверсный режим.

С утра субботы и на протяжении всего воскресенья поток газа по "Ямалу-Европе" шел с запада на восток в объеме около 150 тыс. куб. м в час, свидетельствуют данные прокачки.

Профиль потребления и логистики потоков газа в выходные дни меняется, так как существенно снижается потребление сот стороны промышленности. Кроме того, в пятницу и субботу в Европе было довольно тепло и солнечно, дожди и холода придут с началом новой недели.

В управлении информации ПАО "Газпром" журналистам прокомментировали ситуацию так: "Заявки европейских потребителей выполняются в полном объеме. Колебания спроса на российский газ зависят от фактических потребностей покупателей".

В таком же направлении - но с еще большим объемом в около 550 тыс. куб. м в час - будет работать газопровод в понедельник, свидетельствуют заявки на прокачку газа по газопроводу на этот день.

Получая газ не по виртуальному, а уже по физическому реверсу из Германии, Польша частично получает газ, поставляемый по "Северному потоку" - маршруту, который стал для польских газовиков и политиков раздражителем и мишенью "номер один". "Газпром" является главным поставщиком газа в Германию, а объем поставки газа через Nord Stream почти равен поставкам российского газа в ФРГ (при том, что по факту в федеративную республику приходит несколько маршрутов из России). Польша добилась в суде заморозки части мощностей сухопутного отвода от "Северного потока" OPAL, выписала "Газпрому" и его партнерам по "Северному потоку 2" антимонопольный штраф свыше $7 млрд, препятствует сертификации уже построенной магистрали СП2.

Газопровод "Ямал-Европа" протяженностью свыше 2 тыс. км идет от российского Торжка до германского Франкфурта-на-Одере. Его мощность составляет 33 млрд куб. м в год, или около 100 млн куб. м в сутки.