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"Газпром" не бронировал дополнительные транзитные мощности "Ямала-Европы" на вторник

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - "Газпром" не бронировал дополнительные транзитные мощности польского участка газопровода "Ямал-Европа" на вторник, свидетельствуют итоги аукциона на платформе бронирования GSA Platform.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер ранее говорил, что концерн планировал 8 ноября полностью закончить закачку газа в подземные хранилища газа в России, а затем начать заполнять ПХГ в Европе (прежде всего в Германии и Австрии).

Европейский рынок с пристальным вниманием следит за прокачкой газа по газопроводу "Ямал-Европа", который на данный момент в ряду экспортных маршрутов выполняет замыкающую роль.

У "Газпрома" забронированы на ноябрь на месячной основе мощности газопровода в объеме 31 млн куб. м.

На суточный аукцион в понедельник были выставлены мощности в 58 млн куб. м.

Газпром Ямал-Европа

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