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Курс эфира обновил очередной рекорд, превысив $4700

Курс эфира обновил очередной рекорд, превысив $4700
Фото: Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Курс эфира (Ether), второй по капитализации криптовалюты после биткойна, обновил очередной рекорд, поднявшись выше отметки в $4700.

По данным Kraken на 11:45 по Москве в понедельник, курс криптовалюты составляет $4713,22, что на 1,8% выше итогового значения предыдущей сессии. Ранее в ходе торгов стоимость эфира поднималась до $4770.

Эфир бьет рекорды с конца октября, когда Finder.com опубликовала результаты опроса отраслевых экспертов, показавшего, что они ожидают скачка курса криптовалюты до $5100 к концу текущего года и подъему выше $50000 к 2030 году, пишет MarketWatch.

Более того, некоторые из криптовалютных экспертов, в том числе, основатель и управляющий криптовалютного хедж-фонда Рахул Рай, полагают, что эфир может обойти по капитализации биткойн уже к середине 2022 года благодаря развитию рынка децентрализованного финансирования (DeFi).

В настоящее время капитализация эфира, по данным CoinMarketCap, составляет чуть более $558 млрд, биткойна - $1,24 трлн.

За последние три месяца эфир подорожал на 54%, с начала года курс криптовалюты вырос на 538%.

Биткойн в понедельник торгуется на уровне $65694, что на 4,44% выше его стоимости по итогам предыдущей сессии. За последние три месяца биткойн вырос в цене на 44%, с начала года - на 127%.

Ether

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