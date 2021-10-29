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Курс эфира обновил рекорд, поднявшись выше $4400

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Курс эфира (Ether), второй по капитализации криптовалюты после биткойна, обновил рекордный максимум, поднявшись выше отметки в $4400.

По данным на 11:45 мск стоимость криптовалюты составляет $4312,71, свидетельствуют данные CoinDesk. Ранее в ходе сессии курс поднимался до $4401,97.

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Предыдущий рекорд стоимости эфира - $4379 - держался с 12 мая, сообщает MarketWatch.

За последний месяц эта криптовалюта подорожала на 31%, с начала года - на 483%.

Курс биткойна за последний месяц вырос на 26% и поднимался выше $66000 ранее в октябре.

Капитализация эфира в настоящее время составляет порядка $515 млрд, что вдвое меньше, чем у биткойна ($1,1 трлн), свидетельствуют данные CoinMarketCap.com.

Ether

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