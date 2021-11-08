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Минфин готов освободить ряд машиностроительных заводов от акциза на жидкую сталь

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Минфин готов доработать ко второму чтению законопроект, который вводит акциз на жидкую сталь, предлагает вывести из-под него ряд машиностроительных заводов, заявил замглавы министерства Алексей Сазанов.

"Действительно, у ряда российских машиностроительных заводов имеются собственные мощности небольшие по выплавке стали, ко второму чтению будут подготовлены поправки, они будут исключены от налогообложения акцизом (на жидкую сталь - ИФ) по перечню, который будет вести Минпромторг", - сказал он в ходе заседания комитета по бюджету Госдумы.

"Мы подготовим эти поправки ко второму чтению, пока они находятся в стадии работы, вместе с бизнесом мы смотрим на то, каким образом это можно было бы решить", - добавил глава комитета Андрей Макаров.

Поправки планируется внести в законопроект (N1258307-7), он был внесен в парламент 30 сентября, вместе с проектом бюджета на трехлетний период. Документ, помимо введения акциза на жидкую сталь, также меняет схему взимания НДПИ по ряду твердых полезных ископаемых.

Ранее в понедельник сообщалось, что законопроект был одобрен думским комитетом по бюджету, который рекомендовал парламентариям принять документ в первом чтении.

В конце октября о необходимости уточнения критериев акциза на сталь заявлял глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. "Основная идея - электросталь. Исключить либо всю, либо, как минимум, электросталь, которую производят на машиностроительных и иных предприятиях, где эта часть производственного цикла является внутренним производством", - заявлял он "Интерфаксу". Глава РСПП напомнил, что под действие акциза на сталь подпадают не только около 200 машиностроительных заводов, производящих электросталь, но и производители трубной продукции, такие как ТМК, ОМК. "Надо точно исключать печки машиностроительных заводов, там нет никакой маржинальности", - сказал Шохин.

По словам главы РСПП, выпадающие доходы бюджета при отказе от акциза на электросталь в 2022 году оцениваются Минфином в 23 млрд руб. Если ограничиться только машиностроительными заводами, то выпадающие доходы бюджета будут втрое ниже.

Минфин Алексей Сазанов Госдума Андрей Макаров

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