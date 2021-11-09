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Рынок акций США вырос, Dow Jones и S&P 500 обновили рекорды

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы в понедельник выросли незначительно, что не помешало Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 обновить исторические максимумы.

При этом S&P 500 завершил рекордом восьмую сессию подряд - это самый длительный подобный период с 1997 года, по данным Dow Jones Market Data. Nasdaq Composite продемонстрировал подъем по итогам одиннадцатых торгов подряд, что стало самой продолжительной чередой повышений с декабря 2019 года.

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект об инвестициях в инфраструктуру страны на сумму $1 трлн, что оказало положительное влияние на настроения инвесторов. Законопроект, являющийся важнейшей частью экономической программы президента Джо Байдену, предусматривает инвестиции в модернизацию автодорог, железнодорожных магистралей, электрических сетей, а также развитие широкополосного интернета.

Цена акций U.S. Steel выросла в понедельник на 2,8%, Caterpillar - на 4%. Эти компании входят в число тех, кто получит наибольшую выгоду от намерений США увеличить вложения в инфраструктуру, отмечает MarketWatch.

Сезон корпоративной отчетности продолжается. Около 81% отчитавшихся компаний, акции которых входят в расчет Standard & Poor's 500, получили в минувшем квартале прибыль выше прогнозов аналитиков, по данным FactSet.

"Это был действительно хороший сезон отчетности, поэтому рынки продолжают двигаться вперед за счет роста прибыли", - сказал глава инвестиционной стратегии State Street Global Advisors Альтаф Кассам.

Стоимость Trade Desk Inc. взлетела почти на 30%, Coty Inc. - более чем на 15% после публикации сильной квартальной отчетности.

Кроме того, в число лидеров подъема среди компонентов Dow Jones вошли акции American Express (+1,9%), Visa Inc. (+1,8%) и UnitedHealth Group Inc. (+1,5%).

При этом наиболее сильно подешевели бумаги Nike Inc. (-3,2%), Amgen Inc. (-1,1%) и Coca-Cola Co. (-0,9%).

Цена акций Tesla упала на 4,9%. Причиной этого стало обещание главы американского производителя электромобилей Илона Маска продать 10% акций компании по результатам проведенного в соцсети Twitter опроса (этот пакет оценивается примерно в $21 млрд). Порядка 58% из более чем 3,5 млн проголосовавших пользователей поддержали продажу акций, 42% высказались против. Маску принадлежит более 17% акций Tesla.

Рыночная стоимость ViaSat Inc. рухнула почти на 17% после того, как компания объявила о покупке британского оператора спутниковой связи Inmarsat за $7,3 млрд.

Индекс Dow Jones Industrial Average в понедельник увеличился на 104,27 пункта (0,29%) и достиг 36432,22 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 выросло за день на 4,17 пункта (0,09%), составив 4701,7 пункта.

Nasdaq Composite по итогам торгов поднялся на 10,77 пункта (0,07%) - до 15982,36 пункта.

Dow Jones

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