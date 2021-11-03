Федрезерв объявит о старте сворачивания программы выкупа активов по итогам заседания в среду

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система (ФРС) завершает в среду двухдневное заседание, по итогам которого, как ожидается, объявит о старте сворачивания масштабной программы количественного смягчения (QE) на фоне сохранения устойчивого инфляционного давления в США.

Члены Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) и другие представители ФРС несколько месяцев активно обсуждали вопрос, когда именно стоит приступить к сокращению объема выкупа активов, составляющего в настоящее время $120 млрд в месяц.

Федрезерв выкупает US Treasuries на сумму $80 млрд в месяц и ипотечные бонды на $40 млрд в месяц с июня 2020 года. Решение о столь масштабных объемах выкупа было принято в условиях кризиса, вызванного пандемией COVID-19, когда Центробанку необходимо было поддержать американскую экономику.

В декабре прошлого года ФРС пообещала сохранять объемы выкупа активов на уровне $120 млрд в месяц "до достижения существенного прогресса в движении к целям максимальной занятости и ценовой стабильности" в экономике США.

По итогам заседания 2-3 ноября американский ЦБ, как ожидается, объявит, что необходимый прогресс в движении к этим целям был достигнут, пишет газета Financial Times.

"Сворачивание QE - это тот момент, когда "миссия выполнена", - отмечает главный инвестиционный стратег Nuveen и экс-сотрудник Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Брайан Ник. - Экономика США более не нуждается в рекордно крупных объемах ликвидности и рекордно мягких финансовых условиях".

Согласно протоколу сентябрьского заседания, руководители ФРС обсуждали примерный план, предполагающий сокращение объема выкупа активов с ноября на $15 млрд в месяц, в частности, US Treasuries - на $10 млрд и ипотечных бондов на $5 млрд. При таких темпах сокращения программы Федрезерв полностью завершит ее в июне 2022 года.

Хотя председатель ФРС Джером Пауэлл неоднократно заявлял, что завершение программы QE не будет означать, что американский ЦБ готов к повышению базовой процентной ставки, ожидания инвесторов в отношении сроков ее подъема за последнее время серьезно изменились. Эксперты все больше склоняются к тому, что Федрезерву придется поднять ставку в скором времени после завершения программы выкупа активов в связи с высокой инфляцией в США.

Евродолларовые фьючерсы - один из самых популярных индикаторов ожиданий рынка в отношении базовой ставки, показывают, что ФРС может поднять ставку примерно в то же время, когда завершит выкуп активов. Согласно новому прогнозу аналитиков Goldman Sachs, американский ЦБ приступит к подъему ставки в июле 2022 года, на год раньше, чем банк ожидал прежде. ФРС поднимет ставку во второй раз в ноябре 2022 года, после чего будет повышать ее дважды в год, ожидают в Goldman.

Опубликованный по итогам сентябрьского заседания точечный график прогнозов (dot plot) - диаграмма, отражающая индивидуальные ожидания членов совета управляющих ФРС и глав ФРБ в отношении процентных ставок - показал, что 9 из 18 руководителей американского ЦБ ожидали повышения базовой ставки в 2022 году. Причем, трое из них полагали, что ставка будет увеличена дважды.

Итоги заседания Федрезерва будут обнародованы в среду в 21:00 мск. В 21:30 мск начнется традиционная пресс-конференция Пауэлла.