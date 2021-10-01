Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ с 1 октября повышена до $227,2 за тонну

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Экспортная пошлина на подсолнечное масло из РФ с 1 октября вырастет до $227,2 со $169,9 за тонну в сентябре, следует из данных Минсельхоза.

Она рассчитана исходя из индикативной цены в $1 324,7 за тонну (сентябрьская - $1 242,8 за тонну).

Плавающая пошлина на экспорт подсолнечного масла была введена в РФ с 1 сентября. Ее размер составляет 70% от разницы между базовой ценой ($1 тыс. за тонну) и индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц), уменьшенной на величину корректирующего коэффициента ($50 за 1 тонну). Механизм "подсолнечного демпфера" будет действовать по 31 августа 2022 года.

Эксперты рынка отмечают спокойный переход отрасли на новый механизм регулирования и не исключают - в соответствии с конъюнктурой - переход на новые стратегии закупок сырья. При этом источник данных для определения индикативных цен, на основе которых рассчитывается пошлина, может измениться.

Стратегии закупок могут поменяться

"Экспортная пошлина была определена фактически за месяц до вступления ее в силу. Это дало возможность маслодобывающим предприятиям, которые являются основными экспортерами масла, подготовить свои экспортные программы", - заявил "Интерфаксу" вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут.

По его словам, при фактически запретительной пошлине на экспорт подсолнечника предприятия смогли закупить сырье. "Семечка шла в рост, соответственно был спрос на нее, - сказал он. - Надеюсь, экспортные программы они выполнят и обеспечат рентабельность производства".

Как отметил исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев, в сентябре, после введения экспортной пошлины, отрасль работала "в плановом режиме".

"Сырья в этом году будет достаточно. Конкуренция за него, безусловно, сохранится, но не такая жесткая, как в прошлом году. Поэтому, думаю, стратегии закупок могут поменяться в соответствии с конъюнктурой рынка", - сказал он.

По его словам, сейчас наблюдается тенденция к снижению мировых цен на растительные масла и шрот. "Их мировые котировки глубиной до лета следующего года показывают четкий тренд на снижение. Об этом говорят и ведущие аналитики", - отметил он.

В этих условиях, считает Мальцев, закупочные стратегии многих компаний могут поменяться. "От закупок глубиной на весь сезон до работы "с колес" с минимальными запасами", - пояснил он.

Как заявил генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько, в настоящее время многие аграрии ждут, что цена на подсолнечник будет расти, как она росла в прошлом году. "Но это крайне маловероятно, потому что с октября начинает действовать более высокая пошлина, - сказал он. - Продавать подсолнечник все равно надо будет, поэтому есть перспектива снижения цен на подсолнечное масло и у нас, и, кстати, на Украине"

По его словам, сейчас мировая цена на подсолнечное масло составляет $1 290 за тонну. При такой цене, по его оценке, закупочная цена подсолнечника должна быть 37-38 рублей за кг. "Она может быть 39 рублей для обеспечения безубыточной работы, но у нас она составляет 40 рублей с НДС", - сказал он.

Как считает Рылько, переработчики не могут предложить более высокую цену, потому что при ней они уходят в убыток. "Эта цена была бы наиболее нормальной при старой пошлине, но она становится достаточно проблематичной при новой", - заявил он.

Глава ИКАР также сообщил, что на Украине, где ожидается рекордный урожай подсолнечника, имеют место схожие процессы. "Уборка задерживается, сырье на заводы поступает плохо. Создается угроза того, что через месяц масло хлынет на мировой рынок, цены на него упадут, что неизбежно ударит и по аграриям", - сказал он.

Между тем, прогнозы сбора масличных в РФ в этом году выше прошлогодних.

По оценке Рылько, сбор подсолнечника может составить около 15 млн тонн (13,3 млн тонн в 2020 году).

Генеральный директор компании "ПроЗерно" Владимир Петриченко считает, что урожай превысит рекорд 2019 года. Общий урожай трех основных масличных культур - подсолнечника, сои и рапса - составит 22,2 млн тонн против 21 млн тонн в 2019 году. В прошлом году их урожай составил 20,2 млн тонн. В частности, урожай подсолнечника он оценивает на уровне 14,8 млн тонн.

Цены ведут на биржу

В настоящее время источником информации установления индикативной цены на подсолнечное масло (по этой цене рассчитывается экспортная пошлина) определены ежедневные данные, публикуемые АО "Рефинитив СА" (Refinitiv SA) по подсолнечному маслу (котировка Sunflower Oil NWE Ex-Tank 6 Ports Position 1) в долларах за 1 тонну.

Между тем, Минсельхоз предложил изменить источник ценовой информации и использовать для определения индикативной цены инструменты Национальной товарной биржи (НТБ, входит в группу "Московская биржа"). Это предложение было поддержано на заседании таможенной подкомиссии в середине августа. Речь идет о регистрации биржевых котировок и/или внебиржевых индексов на подсолнечное масло по примеру определения индикативных цен при зерновом демпфере, то есть на основе регистрации экспортных контрактов.

Соответствующие изменения предлагается внести в постановление правительства РФ от 23 июля 2013 года (N 623). В настоящее время допускается регистрация на бирже таких договоров на зерновые (пшеница и меслин, ячмень, кукуруза). На основе цен этих экспортных контрактов формируется индикативная цена, которая используется для расчета экспортной пошлины на пшеницу, ячмень и кукурузу в рамках зернового демпфера, который действует в РФ со 2 июня этого года.

"Принято предложение внести изменения в постановление правительства № 623 от 23 июля 2013 года, которое предусматривает обязательную регистрацию на бирже внебиржевых договоров по зерну, и дополнить его аналогичными нормами по договорам о реализации подсолнечного масла, - сообщало Минэкономразвития по итогам заседания комиссии. - Данная мера вводится для формирования национальных биржевых индикаторов и последующего их использования для расчета размера экспортной пошлины на данную продукцию".

Проект соответствующего постановления правительства уже подготовлен и размещен на сайте regulation.gov.ru.

За последнее время масложировая продукция стала одной из наиболее быстро растущих статей российского экспорта продукции АПК. По данным центра "Агроэкспорт" при Минсельхозе, ее поставки за рубеж с начала года по 26 сентября выросли на 45%, до $4,829 млрд.