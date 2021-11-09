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ВТБ снизил первоначальный взнос по ипотеке на загородные дома до 10%

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - ВТБ уменьшил размер минимального первоначального взноса с 30% до 10% в рамках ипотечной программы на приобретение готовых жилых домов, сообщили в пресс-службе банка.

"Рынок загородной недвижимости в России обладает значительным потенциалом и в следующем году может удвоиться, в том числе за счет расширения условий госпрограммы. Поэтому мы решили максимально упростить требования по кредитованию покупки таких объектов, сделав их доступнее для большего числа наших потенциальных клиентов", - прокомментировал изменения член правления ВТБ Святослав Островский.

Согласно новым условиям, которые действуют до конца текущего года, первоначальный взнос по кредиту с полным пакетом документов составляет от 10% стоимости объекта для жилых домов и от 15% для таунхаусов, а при оформлении ипотеки по паспорту и СНИЛС - от 20% (от 30% - для таунхаусов).

Одновременно с пересмотром размера первого взноса ВТБ увеличил максимальную сумму кредита для всех регионов РФ - до 60 млн рублей. Ранее она была установлена на уровне 20 млн для Московского региона, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, и 10 млн - для остальных городов присутствия банка.

ВТБ также изменил требования к году постройки приобретаемого объекта недвижимости: на момент оценки он должен быть не позднее 1990 (ранее - 2000). Отменяется ограничение для оформления ипотеки на каркасные дома, а список требований к инженерным коммуникациям сокращен лишь до необходимости подключения дома или коттеджного поселка к электросети.

Ставка по ипотечной программе ВТБ составляет от 8,3% для покупки таунхаусов и от 8,7% для покупки жилых домов при условии комплексного страхования и использования цифровых сервисов при проведении сделки. Максимальный срок кредитования кредита - 30 лет.

Напомним, что ранее ВТБ запустил программу кредитования объектов индивидуального жилищного строительства. На первом этапе банк кредитует объекты с комплексной застройкой от аккредитованных застройщиков. До конца года ВТБ проработает механику кредитования быстровозводимых жилищных объектов - "домокомплектов под ключ" - и расширение условий для кредитования ИЖС в коттеджных поселках.

ВТБ Святослав Островский

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