В ВТБ допустили удвоения рынка ипотеки на частные дома в 2022 году

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - В 2020 году объем выдачи ипотеки на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) может вырасти вдвое - до 40 млрд рублей, заявил заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Анатолий Печатников.

"Несмотря на повышение ключевой ставки, спрос клиентов на ипотеку в следующем году останется стабильно высоким. Одним из факторов станет модернизация госпрограмм. (...) В частности, расширение льготных условий на объекты ИЖС, по нашей оценке, может привести к двукратному росту объемов этого рынка", - сообщил он.

По его словам, ВТБ планирует развивать совместные с региональными властями ипотечные программы для льготников, запустить ипотеку для состоятельных клиентов и использовать другие способы диверсификации предложения.

По оценке ВТБ, за первые девять месяцев текущего года банки выдали 4,6 трлн рублей по ипотечным кредитам. По итогам года объем выдачи прогнозируют на уровне рекордных 5,8 трлн рублей.

Ранее замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин сообщал, что закон, позволяющий распространить все меры господдержки застройщиков и покупателей жилья на ИЖС индустриальным способом, будет принят до конца 2021 года.