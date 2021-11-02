ВТБ начал обдумывать ипотечную программу для состоятельных клиентов

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - ВТБ прорабатывает возможность запуска ипотечной программы на приобретение дорогостоящих объектов, сообщил журналистам во вторник заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

"ВТБ рассматривает возможность запуска новой ипотечной программы с крупным чеком. Сейчас мы прорабатываем ее параметры и планируем предложить ее клиентам", - заявил он.

По его словам, после корректировки льготных госпрограмм покупка в ипотеку дорогой недвижимости по сниженной ставке стала недоступной. Это повлияло на спрос, особенно в крупных городах с высокой стоимостью жилья. При этом последний год спрос на ипотечные кредиты в размере более 12 млн рублей в ВТБ вырос втрое и по итогам десяти месяцев 2021 года превысил 110 млрд рублей.

Новая программа позволит покупать в ипотеку дорогие объекты по специальной сниженной ставке, считает Печатников.

До 1 июля 2021 года ставка по программе льготной ипотеки составляла 6,5% годовых; кредитный лимит составлял 12 млн рублей в Москве, Московской области, Петербурге и Ленобласти и 6 млн рублей - в других регионах.

В июне 2021 года программу продлили до 1 июля 2022 года с повышением ставки на 0,5 процентного пункта, до 7%, и установлением единого кредитного лимита для всех регионов в размере 3 млн рублей.

2 ноября Печатников сказал, что в нынешних условиях вряд ли стоит ожидать пересмотра параметров программы льготной ипотеки с господдержкой.

"Очевидно, что идеи возобновлять субсидирование ипотеки с крупными чеками (как в первой редакции программы льготной ипотеки с господдержкой - ИФ) у правительства нет. При текущем росте ключевой ставки расходы на компенсацию банкам разницы в ипотечных ставках вырастут, в том числе и на уже выданные кредиты. Поэтому мы не ожидаем дополнительных субсидированных проектов со стороны бюджета по этой теме в нынешних условиях, - рассказал он. - Могут быть точечные поправки, например, такие как недавнее расширение на сегмент загородной недвижимости (ИЖС) и ипотеки на вторичное жилье на Дальнем Востоке".

Он напомнил, что программу льготного ипотечного кредитования с господдержкой неоднократно "обвиняли" в росте цен на жилье. Теперь этот рост замедлился.

"Модернизация господдержки замедлила рост цен на новостройки в регионах с высоким кредитным спросом. Ценовые изменения, установленные правительством, сместили фокус программы в субъекты, где цена на квадратные метры намного ниже. Соответственно, и цены в мегаполисах немедленно на это отреагировали. Сейчас нет предпосылок, что недвижимость будет дорожать такими темпами, как это было в конце 20-начале 21 года ", - прогнозирует Печатников.