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ВТБ начал выдавать кредиты на покупку недвижимости с имущественных торгов

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - ВТБ первым из российских банков начал предлагать кредиты на приобретение недвижимости с имущественных торгов, сообщили в пресс-службе банка.

"Мы первыми на банковском рынке предлагаем клиентам этот уникальный ипотечный продукт", - сказал вице-президент, начальник управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Михаил Сероштан.

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"Это беспрецедентное событие. Не секрет, что на торгах многие объекты выставляются по цене ниже рыночной, дисконт доходит до 30%, но приобрести их раньше могли лишь те, у кого вся сумма была на руках. Теперь же с ипотекой от ВТБ покупка таких квартир с торгов становится гораздо доступнее: это позволит клиентам приобретать недвижимость с реальной выгодой и даст мощный стимул развитию рынка имущественных торгов через массовое привлечение новых участников", - добавил руководитель цифровой платформы имущественных торгов V-Лот (входит в Группу ВТБ) Сергей Пигалев.

В рамках нового ипотечного предложения клиенты смогут оформить ипотеку на срок до 30 лет. При первоначальном взносе от 10% ставка составит 9,3%, для взноса 20% и выше - 8%. Максимально возможная сумма ипотечного кредита при покупке с имущественных торгов - 60 млн рублей.

Ранее банки выдавали ипотеку на покупку с торгов только для объектов недвижимости, находящихся на балансе кредитной организации.

ВТБ начал разработку единой цифровой платформы имущественных торгов в конце июля 2021 года. Первую версию проекта банк запустит и протестирует до конца года.

ВТБ

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