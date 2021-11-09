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Структура "Росатома" продает американский урановый актив за $130 млн

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Структура госкорпорации "Росатом" продает свой американский урановый актив, в состав которого входит действующее месторождение в Вайоминге.

Uranium Energy Corp (UEC) сообщила во вторник, что договорилась с Uranium One Investments Inc, дочерней компанией Uranium One Inc. (структура ГК "Росатом) о приобретении всех выпущенных и находящихся в обращении акций Uranium One Americas (U1A) за $112 млн наличными и $19 млн в виде погашения долговых обязательств.

По сообщению UEC, благодаря этому приобретению она создаст крупнейшую в Америке уранодобывающую компанию.

Росатом США Uranium Energy Corp

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