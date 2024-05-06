Курс доллара опустился ниже 91 руб. впервые с 12 марта

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Доллар США, евро и юань активно снижаются на Московской бирже в понедельник днем. Доллар при этом упал ниже 91 руб. впервые с 12 марта.

Курс доллара США составил 90,995 руб./$1 в 15:01 по Москве, что на 60,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 98,1875 руб./EUR1, подешевев на 57,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 59,02 копейки - до 94,23 руб. Курс китайского юаня снизился на 7,6 копейки - до 12,62 руб.

Торговый диапазон по паре "доллар-рубль", скорее всего, составит в ближайшие дни 91-93 руб./$1, по паре рубль/евро - 98-100 руб./EUR1, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский стандарт" Максим Тимошенко.

"Российский рубль чувствует себя относительно уверенно, - пишет эксперт. - Поддержку ему оказал традиционный для этого периода финальный аккорд подготовки экспортеров к налоговым выплатам за первый квартал текущего года и март. А также - продолжение тренда на жесткую монетарную политику российского регулятора. В качестве позитивных для рубля новостей выступает и сохранение текущих валютных правил для экспортеров до конца апреля следующего года. На текущей неделе возможно ослабление позиций российской валюты на фоне окончания поддержки от налогового периода. На энергетическом рынке тем временем отмечается снижение нефтяных цен на фоне выхода данных о резком росте запасов нефти в Соединенных Штатах".