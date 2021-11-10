DoorDash купит финский стартап по доставке еды Wolt за $8 млрд

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Американский сервис доставки еды DoorDash Inc. сообщил, что купит финский стартап Wolt Enterprises Oy более чем за $8 млрд. Сделка будет полностью оплачена акциями. Ожидается, что она будет закрыта в первом полугодии 2022 года.

После этого один из основателей и главный исполнительный директор Wolt Мики Кууси возглавит зарубежные операции DoorDash.

Wolt, штаб-квартира которой находится в Хельсинки, была основана в 2014 году, а сейчас работает в 23 странах. Е ее штате около 4 тысяч человек.

Финская компания после вхождения в DoorDash продолжит работать под своим брендом в тех странах, в которых она уже присутствует.

DoorDash также опубликовала отчетность за третий квартал, согласно которой ее выручка выросла на 45% относительно того же периода прошлого года и достигла $1,28 млрд. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали $1,18 млрд.

Чистый убыток компании в июле-сентябре увеличился до $101 млн против $43 млн годом ранее. При этом скорректированная EBITDA не изменилась - $86 млн.

Котировки акций DoorDash на дополнительных торгах во вторник взлетели на 19,3% после публикации отчетности. С начала текущего года рыночная стоимость компании увеличилась на 35% (до $65,3 млрд), в то время как фондовый индекс S&P 500 прибавил 32%.