"Коммерсантъ" сообщил о решении "Онэксима" Прохорова продать "Ренессанс кредит"

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Группа "Онэксим" Михаила Прохорова планирует продать банк "Ренессанс кредит", пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники на финансовом рынке или близкие к сторонам сделки. По их сведениям, переговоры ведутся с Совкомбанком.

Обсуждалась продажа банка вместе со страховой компанией "Согласие", узнало издание. Один из его источников отмечает, что окончательная конфигурация сделки еще не определена.

Собеседник газеты, близкий к сторонам сделки, полагает, что цена банка вместе со страховой компанией будет выше 0,8–0,9 общего капитала банка и СК "Согласие". Капитал банка составляет 36,7 млрд рублей по итогам девяти месяцев 2021 года, следует из его отчетности по РСБУ.

Единственным акционером банка "Ренессанс кредит" является "Казначей-финансинвест". Эта компания до декабря 2019 года контролировалась RCF Europe B.V. Сейчас 99,99% "Казначей-финансинвеста" принадлежит Doosti Enterprises Ltd (подконтрольна Onexim Holdings Ltd Михаила Прохорова), 0,01% принадлежит компании "Ренессанс капитал - финансовый консультант".

По итогам третьего квартала 2021 года банк "Ренессанс кредит" занял 43-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА", Совкомбанк - 9-е место.