"Ашан" и "Сбермаркет" создадут совместный e-commerce сервис

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Ритейлер "Ашан" и онлайн-сервис доставки продуктов и товаров "Сбермаркет" подписали соглашение о стратегическом партнерстве в сфере электронной торговли до 2028 года.

"Главная цель сотрудничества - ускорить развитие phygital-коммерции в "Ашане" и укрепить позиции обеих компаний на рынке продуктового ритейла. "Ашан" и "Сбермаркет" создадут совместный e-com сервис для торговли продуктами и непродовольственными товарами. Помимо этого, компании будут вместе работать над достижением целевых показателей и оборота продаж для магазинов "Ашан" и "Атак", - говорится в совместном пресс-релизе компаний.

На этапе интеграции ключевым решением будет улучшение взаимодействия с клиентами за счет внедрения сервиса эффективной сборки и доставки заказов с онлайн-витрин ритейлера силами "Сбермаркета". "Ашан" будет предоставлять партнеру выделенные кассовые линии в торговом зале, где сканирование товаров будет осуществляться без выкладки на кассовую ленту по QR-коду. Над реализацией этих направлений в рамках партнерства будет работать отдельная команда разработчиков "Сбермаркета".

В 2022 году компании начнут реализацию стратегического проекта по доставке клиентам товаров из дарксторов. "Перечень товаров, представленных в дарксторе, будет меняться в зависимости от спроса покупателей. Редкие позиции из большого ассортимента "Ашана" сборщик сможет брать в торговом зале ритейлера. В рамках сотрудничества "Ашан" предоставит помещение, обеспечит широкий ассортимент товаров, - сообщается в пресс-релизе. - "Сбермаркет" возьмет на себя затраты по предоставлению оборудования, а также будет отвечать за сборку и быструю доставку заказов. В ближайшие месяцы компании планируют запустить пилотные дарксторы. В случае успешного пилота партнеры масштабируют проект совместных дарксторов в 2022 году".

Партнерство также подразумевает совместное развитие доставки товаров из магазинов "Ашан" и "Атак" корпоративным клиентам (b2b). Проект стартует в январе 2022 года. В его рамках будет запущена программа лояльности для корпоративных клиентов. "Развитие b2b-направления является одним из приоритетных для "Сбермаркета". Сервис уже осуществляет доставку продуктов и товаров для компаний, офисного инвентаря и подарочных сертификатов для сотрудников бизнеса", - уточняется в пресс-релизе.

Важным направлением сотрудничества обе компании также считают повышение уровня сервиса и лояльности клиентов.

Как заявил генеральный директор "Ашан Россия" Иван Мартинович, процитированный в пресс-релизе, одним из приоритетных направлений работы компании является e-commerce. "В ближайшие два года мы планируем увеличить долю онлайн-продаж сети до 20%. На сегодняшний день e-commerce составляет 5% от оборота. В связи с этим партнерство со "Сбермаркетом" является стратегически важным для нашей компании, так как благодаря технологическим решениям партнера мы планируем ускориться в развитии phygital модели", - сказал он.

По словам вице-президента по операциям и развитию бизнеса "Сбермаркета" Артура Саркисова, которые также приведены в пресс-релизе, "одна из ключевых целей "Сбермаркета" - быть партнером ритейлеров в развитии онлайн-торговли". "Мы рады, что наше сотрудничество переходит на новый уровень стратегического партнерства. У нас есть общие бизнес-цели на долгосрочный период. Сферы сотрудничества охватывают совместные маркетинговые кампании, поддержку собственного сайта "Ашан" по модели white label, развитие совместных дарксторов", - заявил он.

"Сбермаркет"

"Сбермаркет" - сервис доставки продуктов и товаров первой необходимости из магазинов. Компания была создана в 2013 году Дмитрием Жулиным, Андреем Жулиным и Петром Федченковым под брендом Instamart. В сентябре 2019 года сервис вошел в "экосистему Сбера". В январе 2021 года Сбербанк стал основным владельцем компании.

Сервис обеспечивает доставку из 86 торговых сетей, включая федеральные сети Metro, "Лента", "Ашан", "Магнит" и "О'Кей", а также специализированные - "Бетховен", "Четыре лапы", "Подружка", Fix Price и др. Каждый месяц доставляется более 2 млн заказов клиентам в более чем 150 городах РФ. Оборот " Сбермаркета" в 2020 году вырос в 11,2 раза, до 20,7 млрд рублей (с НДС).

Весной этого года сервис запустил быструю доставку - от 20 минут. Сейчас доля таких заказов превышает 10% от всего количества и работает в 16 городах.

"Ашан"

"Ашан Ритейл Россия" - российское подразделение Auchan Retail (входит в Auchan Holding). Торговая сеть работает на российском рынке с 2002 года и управляет магазинами трех форматов: гипермаркеты, суперсторы и супермаркеты.

По данным на начало июля, сеть объединяла 241 магазин (62 гипермаркета, 33 суперстора и 146 супермаркетов).

Ритейлер развивает собственное производство и увеличивает количество товаров СТМ. Кроме того, он владеет мясоперерабатывающим заводом в Тамбовской области, который снабжает мясной продукцией магазины "Ашан" по всей России. В онлайн-магазине auchan.ru доступно для заказа более 55 тыс. наименований товаров с доставкой из гипермаркетов. В 2020 г. количество заказов в интернет-магазине выросло в 10 раз.