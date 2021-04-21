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"Сбермаркет" в I квартале увеличил оборот в 6,5 раза

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Сервис доставки продуктов и других товаров "Сбермаркет" в I квартале 2021 года увеличил оборот (показатель GMV без учета скидок, с учетом НДС) в 6,5 раза в годовом измерении, до 9,978 млрд рублей. Количество доставленных заказов выросло почти в 10 раз и превысило 3,446 млн, сообщила компания.

В течение I квартала "Сбермаркет" расширил географическое присутствие до 150 городов, в январе запустив доставку из "О'Кей" в Сочи. Новыми партнерами сервиса стали ритейлеры Fix Price (в Москве) и Prisma (в Петербурге).

Кроме B2C-направления "Сбермаркет" также развивает направление для B2B (доставку продуктов и товаров для компаний, товаров для офисов и сертификатов для сотрудников бизнеса). В I квартале продажи этого направления выросли в 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество новых клиентов увеличилось на 5,6 тыс. компаний. Доля B2B-направления в общем обороте "Сбермаркета" составила 5%.

Год назад "Сбермаркет" запустил собственную рекламную платформу для FMCG-брендов - Brand Solutions. Сейчас в портфеле клиентов сервиса 160 брендов, среди них как крупные интернациональные компании, так и локальные российские. Доля Brand Solutions в общем обороте компании составила 1,3% по итогам марта.

"Сбермаркет" продолжает расширять сотрудничество и синергию с экосистемой Сбера, что позволяет находить новые возможности для роста. К примеру, среди наших пользователей растет аудитория подписчиков "Сберпрайм", активно пользующихся доставкой продуктов", - заявил через пресс-службу гендиректор "Сбермаркета" Асан Курмангужин.

"Сбермаркет" -сервис доставки продуктов и товаров первой необходимости из магазинов. Он был создан на базе онлайн-сервиса доставки Instamart, присоединившегося к "экосистеме Сбера" в ноябре 2019 года. В январе 2021 года Сбербанк стал мажоритарным акционером компании. Сервис обеспечивает доставку из более 60 торговых сетей, включая федеральные сети Metro, "Лента", "Ашан" и "О'Кей".

По итогам 2020 года оборот "Сбермаркета" вырос в 11,2 раза, до 20,7 млрд рублей. В I квартале 2020 года оборот увеличился в пять раз.

Сбербанк Сбермаркет Fix Price Prisma

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