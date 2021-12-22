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"Сбермаркет" и Metro стали стратегическими партнерами в e-commerce

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Ритейлер Metro, управляющий сетью центров мелкооптовой торговли, и сервис доставки "Сбермаркет" заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в сфере электронной торговли до 2028 года.

Цель дальнейшего сотрудничества - вместе стать ведущим e-commerce поставщиком продуктов питания в России, говорится в совместном пресс-релизе компаний.

"Мы подписали новое соглашение о многолетнем долгосрочном сотрудничестве. "Сбермаркет" уже является крупнейшим и продолжает оставаться нашим предпочтительным партнером в области электронной коммерции, с которым у нас создана максимально интегрированная фулфилмент-модель, внедрен бесшовный обмен данными и постоянный обмен опытом", - сказал гендиректор Metro в России Мартин Шумахер.

Два года назад Metro и "Сбермаркет" запустили услугу самовывоза заказов из магазинов ритейлера. В сентябре 2021 года компании запустили стратегический проект по доставке товаров из "дарксторов". В декабре количество доставленных "Сбермаркетом" заказов из Metro достигло 10 млн.

По словам вице-президента по операциям и развитию бизнеса "Сбермаркета" Артура Саркисова, в настоящее время компании работают над новой моделью сотрудничества, "которая поможет перевернуть подход к доставке из офлайн-гипермаркетов". Так, благодаря запуску проекта "дарксторы" сборка и доставка заказов будет ускорена в три раза, торговые точки будут разгружены, а для клиентов будет сохранен широкий ассортимент. "Среди ключевых задач, которые также стоят перед нами в рамках партнерства, - увеличение оборота Metro в онлайн-каналах и различные маркетинговые активности", - отметил он.

Партнерство "Сбермаркета" с Metro предполагает внедрение сервиса эффективной сборки и доставки заказов с онлайн-витрин Metro силами "Сбермаркета". Metro предоставляет партнеру выделенные кассовые линии в торговом зале, где сканирование товаров осуществляется без выкладки на кассовую ленту по QR-коду. Поддерживать и развивать работу этих направлений в рамках партнерства будет выделенная команда разработчиков "Сбермаркета".

Дальнейшее сотрудничество компаний позволит пилотировать и выводить на рынок "новые возможности доставки продуктов питания", отмечается в сообщении.

Сеть Metro в России объединяет 93 центра мелкооптовой торговли. В последние годы ритейлер не открывает в РФ новые магазины.

"Сбермаркет" - крупнейший игрок на российском рынке e-grocery. Компания была создана в 2013 году Дмитрием Жулиным, Андреем Жулиным и Петром Федченковым под брендом Instamart. В сентябре 2019 года сервис вошел в "экосистему Сбера". В январе 2021 года Сбербанк стал основным владельцем компании. "Сбермаркет" осуществляет доставку продуктов и непродовольственных товаров из более 120 торговых сетей, включая федеральные сети Metro, "Лента", "Ашан", "Магнит" и "О'Кей".

Сбер Сбермаркет Metro

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