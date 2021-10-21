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"Сбермаркет" запустил экспресс-доставку безрецептурных лекарств

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Сервис "Сбермаркет" сообщил, что запустил экспресс-доставку безрецептурных лекарств, витаминов, медицинских приборов и медизделий, купленных в аптеках сетей "Эркафарм": "Самсон Фарма", "Доктор Столетов", "Озерки", "СуперАптека" и других.

Речь идет о более чем 8000 наименований товаров. Компания обещает доставлять заказы за время от 20 минут.

Техническим партнером проекта стал сервис "Все аптеки", входящий в экосистему VK Group.

Пока доставка доступна в Москве и Петербурге, но скоро ее наладят и в других городах-миллионниках.

"Мы планомерно расширяем ассортимент, который представлен на площадке, сейчас это уже не только продукты и товары первой необходимости, но и цветы, косметика, товары для животных", - прокомментировал через пресс-службу руководитель по GR "Сбермаркета" Павел Глухов.

Всего "Сбермаркет" доставляет сейчас более 100 тысяч заказов в день, услуга по экспресс-доставке доступна в крупных городах.

"Сбермаркет" - сервис доставки продуктов и товаров первой необходимости из магазинов. Компания была создана в 2013 году Дмитрием Жулиным, Андреем Жулиным и Петром Федченковым под брендом Instamart. В сентябре 2019 года сервис вошел в "экосистему Сбера". В январе 2021 года Сбербанк стал основным владельцем компании.

Сервис обеспечивает доставку из более 77 торговых сетей, включая федеральные сети Metro, "Лента", "Ашан", "Магнит" и "О'Кей", а также специализированные - "Бетховен", "Четыре лапы", "Подружка", Fix Price и другие. Оборот " Сбермаркета" в 2020 году вырос в 11,2 раза, до 20,7 млрд рублей (с НДС).

Сбермаркет Все аптеки Павел Глухов

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