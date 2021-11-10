Бронирование газопровода "Ямал-Европа" выросло после внутридневного аукциона

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Бронирование газопровода "Ямал-Европа" выросло после внутридневного аукциона.

Дополнительные мощности польского участка газопровода в 255 тыс. куб. м в час забронированы на период с 17:00 среды по московскому времени до конца газовых суток - 8:00 11 ноября по московскому времени, свидетельствуют данные аукционной платформы GSA Platform.

На ноябрь у "Газпрома" действует помесячное бронирование магистрали на уровне 31 млн куб. м в сутки, и в среду они уже полностью используются. С учетом дополнительно забронированных мощностей газопровод задействован уже на 37,5 млн куб. м в суточном выражении.

С начала ноября "Газпром" наращивает физический поток газа в Европу, но до настоящего времени не выбирал ранее зарезервированные мощности украинского и польского направлений. Во вторник концерн объявил, что утвердил и начал выполнение плана закачки газа в пять европейских подземных хранилищ на ноябрь, определив объемы и маршруты транспортировки.