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Цены на бензин в России выросли на 7% с начала 2021 года

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Потребительские цены на бензин в РФ на неделе со 2 по 8 ноября выросли на 0,1% после увеличения на 0,2% с 26 октября по 1 ноября и на 0,1% на предшествующей неделе.

С начала года бензин в РФ подорожал на 7% (общая инфляция за этот период составила 6,28%), сообщил в среду Росстат.

Стоимость литра бензина в среднем по стране на 8 ноября 2021 года составляла 49,37 руб. (на 1 ноября - 49,31 руб.). Средняя стоимость литра бензина марки АИ-92 составила 46,44 руб. (46,37 руб.), АИ-95 - 50,23 руб. (50,17 руб.), АИ-98 - 58,13 руб. (58,05 руб.).

Потребительские цены на дизельное топливо в РФ со 2 по 8 ноября выросли на 0,6% после аналогичного роста на неделе с 26 октября по 1 ноября и увеличения на 0,3% в предпоследнюю неделю октября. Средняя цена ДТ по стране на 8 ноября составляла 51,59 руб. (на 1 ноября - 51,30 руб.). С начала года ДТ подорожало на 5,5%.

Производство бензина в РФ 1 по 7 ноября упало на 5% к предыдущей неделе и составило 796,9 тысяч тонн. Выпуск дизельного топлива за этот период снизился на 2,8% - до 1 533 100 тонн

Как сообщалось, по итогам 2020 года цены на бензин в России выросли значительно ниже инфляции (4,9%) - на 2,5%.

Росстат

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