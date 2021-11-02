Бензин на АЗС Москвы дорожает пятую неделю подряд

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Средние розничные цены на бензин в Москве на неделе с 25 октября по 1 ноября ускорили рост, свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации (МТА).

По данным на 1 ноября, средняя стоимость Аи-92 выросла на 14 копеек - до 46,46 руб., Аи-95 - на 12 копеек, до 51,41 руб./л., дизтоплива - на 15 копеек, до 50,7 руб./л.

Бензин подорожал на заправках "Газпром нефти" - на 20 копеек, Аи-92 на АЗС "ЛУКОЙЛа" - на 10 копеек, на АЗС оператора под брендом Shell - на 2-8 копеек.

Ценник на бензин на АЗС под брендом "ТНК-Столица", "РН-Москва" и BP (все три управляются "Роснефтью") вырос за неделею на 20-31 копейку.

Дизтопливо на прошлой неделе подорожало на заправках "ЛУКОЙЛа" (+20 коп.), Shell (+22 коп.) и "НефтьМагистрали" (+60 коп.).

На предыдущей неделе цены на бензин на столичных заправках росли более умеренными темпами - на 5-6 копеек.

Розничные цены на бензин в Москве повышаются с конца сентября и уже выросли в среднем за месяц на 43-44 копейки. До этого наблюдалось снижение цен три недели подряд.